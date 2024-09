La gestión patrimonial, especialmente tras la crisis derivada de la pandemia y sus consecuencias, es un sector que ha servido para lograr altas rentabilidades, como ocurre en el caso de Tabia Group, con cerca de 400 millones en patrimonio. David Pons es el rostro tras la gestora.

«Tabia tiene dos funciones», nos explica, «la gestión de ese patrimonio -390 millones de euros-, y la gestión del patrimonio de nuestros clientes, que supera los 1.130 millones». Son clientes europeos, y «la canalización de sus operaciones» es el «trabajo del día a día de Tabia para lograr los mejores rendimientos».

Para Pons, «hay dos operaciones en las que su grupo está especializado». Una es la «compra-venta hotelera», y otra «operaciones más pequeñas», aunque ambas «son similares». Si tienes la oportunidad y la capacidad económica, «midiendo los tiempos puedes encontrar los momentos en que serán más rentables» este tipo de operaciones.

David Pons lleva años vinculado al mundo inmobiliario -al principio como intermediario-, «por la capacidad comercial y de socializar». Pero la «verdadera oportunidad», dice, en lo personal, surge en una operación inmobiliaria grande que le ofrece «a un inversor británico, con un gran patrimonio y muy amigo de la familia». A sus 27 años, Pons es el «único mandatario de ese inversor en España» gracias a la rentabilidad que logró en aquella operación.

No todo han sido buenas noticias, puesto que en ocasiones emprender tiene sus riesgos. Antes de dedicarse a Tabia, David participó en otros negocios, algunos de ellos con ciertas desavenencias que ya quedaron resueltas. Desde Tabia trasladan que, «como buen emprendedor, unos proyectos salen adelante y otros se quedan en el camino. Pero todos ellos llevados a cabo siempre desde la más estricta rigurosidad y profesionalidad, subsanando cualquier error derivado de la inexperiencia. A día de hoy, su robusta trayectoria y el gran conocimiento del sector le permiten llevar a cabo una eficiente e innovadora gestión de patrimonio de los numerosos clientes de Tabia».

Pons resalta el trabajo de sus directores jurídico y financiero, Tomeu Simonet y Eva García Paredes, porque «son los que marcan la diferencia en la gestión patrimonial respecto de los competidores». Tabia Group «les busca la mejor operación, pero el análisis fiscal y jurídico de esa operación hace que sea más o menos rentable».

Desde Tabia Group -Grupo Tabia-, Pons señala que la Inteligencia Artificial «no solo tiene que quedarse, sino que quien no la utilice se quedará atrás en sus procesos». Explica el gestor que «sirve para que optimicemos muchos de nuestros procesos», e incluso dentro del sector inmobiliario, «la búsqueda de oportunidades ha sufrido también una revolución».

Sobre el informe Draghi, que el ex presidente del Banco Central Europeo presentó hace una semana, Pons resalta la «necesidad de avanzar en la unión del mercado de capitales». «Es un problema», dice, «el exceso de burocracia entre los distintos países, y muchos de los colegas financieros explican que es complicadísimo gestionar operaciones dentro de Europa», algo que no tiene sentido desde el punto de vista del «crecimiento económico» en el Viejo Continente.

Pese al volumen de activos gestionados con tan solo 27 años, Pons cree que «seguir escalando y logrando nuevas metas en el universo de la gestión patrimonial es un reto enorme», que asume «con ilusión» y con nuevos proyectos que, aunque aún no nos avanza, le llevarán lejos de las fronteras europeas.

También deja Pons, a modo de cierre, un consejo para quienes inician cualquier proyecto impulsados «por su vocación». «El dinero no puede ser tu objetivo, sino la vocación y las ganas de trabajar». Eso es lo que hará, dice el fundador y CEO de Tabia Group, «que no te frustres cuando las cosas no salgan exactamente como tenías pensado».