Los cursos gratuitos del SEPE para conseguir empleo fácil que te van a salvar si tienes más de 45 años

La preocupación constante por el desempleo en España ha llevado al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a lanzar una iniciativa dirigida a mitigar los efectos del desempleo, especialmente entre los ciudadanos mayores de 45 años. Aunque los datos más recientes indican una ligera disminución en la tasa de desempleo, aún persiste como una de las principales inquietudes para la población. En enero, el desempleo alcanzó la cifra de 2.767.860 personas, con un aumento del 2,23% en comparación con diciembre de 2023.

El SEPE, consciente de la complejidad de esta situación, no se limita solo a ofrecer oportunidades laborales a través de su portal, sino que también ha diseñado cursos gratuitos con el objetivo de proporcionar a los desempleados las habilidades necesarias para adecuarse a las demandas del mercado laboral actual. Este esfuerzo se enfoca especialmente en el grupo de personas mayores de 45 años, que enfrentan desafíos particulares debido a la rápida evolución tecnológica y la consiguiente falta de habilidades actualizadas.

Programa 45+ del SEPE

El Programa 45+ del SEPE tiene como objetivo central brindar una acción directa a los desempleados en el rango de edad de 45 a 60 años. Este programa, adaptado a las capacidades de cada individuo, busca proporcionar la formación y cualificación necesaria para satisfacer los requisitos de las empresas y facilitar así su reintegración al ámbito laboral. Según las declaraciones del SEPE, este programa se concibe como un itinerario formativo que combina un diagnóstico personalizado, formación en competencias digitales y un análisis final de las oportunidades de empleo en el mercado actual.

Los participantes en estos cursos tendrán la oportunidad de actualizar sus competencias digitales, alineándolas con las exigencias del mercado, así como optimizar sus estrategias de búsqueda de empleo. Además, podrán expandir su red de contactos y mejorar tanto su carrera profesional como su currículum. Este enfoque integral busca no solo proporcionar habilidades técnicas, sino también empoderar a los participantes para que se conviertan en candidatos más competitivos en el mercado laboral actual.

El SEPE, a través de su portal, facilita información detallada sobre los plazos para inscribirse en los cursos. Uno de los próximos cursos programados es el Curso de Inglés B2, que se llevará a cabo entre el 11 de marzo y el 14 de mayo, en modalidad presencial y de manera totalmente gratuita. Este curso se enfoca en alcanzar un nivel de manejo del idioma que permita el desarrollo profesional en diversas áreas transversales de la empresa.

En cuanto a la elegibilidad para participar en estos cursos, el SEPE ha proporcionado claridad al respecto. Pueden inscribirse trabajadores desempleados, aquellos que nunca han cotizado a la seguridad social, quienes se abonan sus propias cuotas durante su desempleo, trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, trabajadores por cuenta ajena en situación de inactividad temporal debido a un ERTE, y trabajadores por cuenta propia con situación reconocida de cese de actividad.

La iniciativa del SEPE surge en un momento crucial, ya que el desempleo, especialmente entre las personas mayores de 45 años, se ha visto exacerbado por la rápida evolución tecnológica. La falta de habilidades actualizadas ha dejado a muchos desempleados fuera del mercado laboral, y este programa busca cerrar esa brecha, brindando a los participantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros en el mundo laboral.

Estos cursos no solo representan una oportunidad para adquirir habilidades técnicas, sino que también son una muestra del compromiso del SEPE para abordar el desempleo desde diferentes ángulos. La combinación de oportunidades laborales y formación específica demuestra una visión integral para impulsar la reintegración exitosa de los desempleados al mercado laboral.

Ayudas del SEPE para mayores de 45

El subsidio para mayores de 45 años del SEPE es una ayuda económica proporcionada a desempleados mayores de 45 años que han agotado la prestación contributiva y no tienen responsabilidades familiares. La duración de este subsidio es de seis meses, con una cuantía de 480 euros mensuales. Para ser elegible, los solicitantes deben demostrar vulnerabilidad económica, estar desempleados, mayores de 45 años, no tener cargas familiares, estar inscritos como demandantes de empleo y cumplir con el compromiso de actividad y la Búsqueda Activa para el Empleo.

Las personas con cargas familiares deben optar por la ayuda familiar, que tiene la misma cuantía pero una duración de hasta 30 meses. La solicitud se realiza en el SEPE, a través de la Sede Electrónica o en las oficinas de empleo con cita previa. Se debe presentar la solicitud dentro de los 15 días hábiles después de cumplir el mes de espera, que sigue a la finalización de la prestación contributiva.

El SEPE realiza el pago mensualmente entre los días 10 y 15 del mes siguiente al devengo, generalmente mediante abono en la cuenta bancaria indicada. La solicitud requiere documentos como el modelo de solicitud, documento de identidad, certificado bancario y, opcionalmente, el justificante de rentas. Es esencial seguir estos pasos para acceder a este subsidio y recibir la asistencia económica necesaria durante el período de desempleo.