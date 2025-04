Cuidado con esta carta de Hacienda: puede costarte hasta 600.000 € si no respondes

Recibir una carta de Hacienda, o de la Agencia Tributaria, es algo que no gusta a nadie. De hecho, es de las pocas cartas que al recibirla hace que nos pongamos nerviosos, de modo que lo mejor que podemos hacer es abrirla y leer el porqué de esa notificación, ya que si la evitas o sencillamente, la tiras a la basura sin abrir, puede que empeores la situación y que acabes con una multa. Tengamos siempre en mente que Hacienda no juega y que ignorar una carta de este organismo no sólo es una mala idea, sino que puede salir muy cara. Literalmente.

Según los últimos datos, Hacienda recaudó en febrero más de 30.000 millones de euros, lo que confirma su papel como un organismo activo, eficiente y muy atento a cada movimiento. Esta capacidad recaudatoria no se logra únicamente con campañas anuales de la Renta como la que arrancaba hace unos días, sino también con la vigilancia constante y la exigencia de que los ciudadanos cumplan sus obligaciones fiscales al pie de la letra. Y para asegurarse de ello, utiliza una herramienta muy eficaz: las notificaciones oficiales. Estas cartas, muchas veces subestimadas, no son simples comunicados. Cuando Hacienda te envía una carta, está iniciando un procedimiento en el que tú tienes un papel crucial. Si decides no hacer nada, aunque sea por desconocimiento o descuido, puedes estar cometiendo una infracción grave, y las sanciones no tardarán en llegar. Algunas pueden ser de apenas 150 euros, pero si la situación se agrava, la cifra puede dispararse hasta los 600.000 euros.

¿Qué tipo de carta envía Hacienda y por qué hay que responder?

La Agencia Tributaria suele enviar requerimientos o notificaciones cuando detecta que falta documentación, hay datos que verificar o se inicia un procedimiento de inspección. También puede ser para solicitar tu presencia en una comparecencia. Lo importante es que, aunque parezca una simple carta informativa, tiene carácter obligatorio. No contestarla en el plazo establecido puede interpretarse como una negativa a colaborar con la Administración.

El problema es que muchas personas no entienden la gravedad de este tipo de comunicación. A veces, por miedo o por no saber qué hacer, simplemente ignoran el aviso. Sin embargo, esto no detiene el procedimiento. De hecho, empeora las cosas. Hacienda no acepta como excusa el «no sabía que tenía que contestar» o el «no entendí la carta»., por lo que ante la falta de respuesta es posible que acaben enviando otra en la que notifiquen una sanción económica.

¿Qué dice la Ley General Tributaria sobre estas notificaciones?

El artículo 203 de la Ley General Tributaria es muy claro: no atender las peticiones de Hacienda es una infracción. Y no una cualquiera. La ley establece sanciones específicas para quienes no cumplen con estos requerimientos, incluso aunque no exista una intención maliciosa. El simple hecho de no responder ya constituye una falta. El espíritu de esta norma es claro: todo ciudadano tiene el deber de colaborar activamente con la Administración cuando esta lo requiera.

Esto no significa que se pierdan todos los derechos. Si no estás de acuerdo con el contenido de la carta o consideras que ha habido un error, puedes presentar alegaciones. Pero lo que no puedes hacer es quedarte de brazos cruzados. Porque en ese momento, estás fallando a tu obligación legal y abriendo la puerta a una sanción económica que podría ser demoledora.

¿Cuánto cuesta no responder una carta de Hacienda?

Las sanciones económicas por ignorar una notificación de Hacienda no son simbólicas. Todo lo contrario. Están pensadas precisamente para que se tomen en serio. El sistema es progresivo y castiga especialmente la reincidencia:

Primer requerimiento ignorado: sanción fija de 150 euros. No parece mucho, pero es solo el principio.

No parece mucho, pero es solo el principio. Segundo requerimiento sin respuesta: la multa se incrementa a una horquilla entre 300 y 600 euros.

la multa se incrementa a una horquilla entre Falta de comparecencia o no entregar los documentos solicitados: puede implicar sanciones de entre 300 y 1.500 euros.

o no entregar los documentos solicitados: puede implicar sanciones de entre Tercer incumplimiento : aquí la cosa se complica. La multa mínima ya es de 10.000 euros y puede llegar hasta 400.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

: aquí la cosa se complica. La multa mínima ya es de 10.000 euros y puede llegar hasta Reiteración grave: si Hacienda considera que el comportamiento es especialmente grave, puede imponer multas de entre 15.000 y 600.000 euros.

Como se puede ver, pasar por alto una notificación no es una decisión menor. Y menos aún si se convierte en una conducta reiterada.

Qué no debes hacer si recibes una carta de Hacienda

Lo más importante es no ignorarla. Aunque te parezca que no tienes nada pendiente o que todo está en orden, cada carta debe leerse con atención. Si no entiendes su contenido, lo mejor es acudir a un asesor fiscal de confianza. También es importante no retrasar la respuesta. Los plazos son estrictos y, si se pasan, se considera incumplimiento.

Además, no compares la carta con una simple multa de tráfico. Hacienda tiene potestad para iniciar procedimientos que pueden afectar no solo a tu bolsillo, sino también a tus bienes, tu salario o tus cuentas bancarias. Tampoco se puede tratar con desprecio o falta de respeto a los funcionarios de la Agencia Tributaria. Están facultados para realizar inspecciones e incluso entrar en establecimientos si así lo autoriza la ley. Cualquier intento de obstaculizar su trabajo también puede ser sancionado.