El croissant, con cruasán, es una de las opciones que más nos gustan a la hora del desayuno, y no es para menos, ya que tiene un sabor muy especial e irrepetible. Nada se compara con un desayuno con un buen café au lait y un croissant de mantequilla, ¿no es cierto? Es por eso por lo que en los supermercados, como es el caso de El Corte Inglés, encontramos una selección de cruasanes gourmet para chuparnos los dedos, y es que, aunque siempre será mejor un cruasán recién horneado, estos no están nada mal y los podrás tomar en cualquier momento y a cualquier hora del día.

¿Quieres saber cuáles son los cruasanes gourmet de El Corte Inglés que no podrán faltar a partir de ahora en tu cesta de la compra? Te los mostramos a continuación, ¡no te lo pierdas si quieres disfrutar de grandes desayunos!

Los cruasanes de mantequilla de El Corte Inglés

Se trata de la bolsa de croissant con mantequilla envasados de forma individual, un producto de bollería de El Corte Inglés elaborado por Dulca S.L. a diario para que el producto se conserve perfectamente. Eso sí, estos cruasanes están tan ricos que te costará no comértelos todos de una sentada, ¡están deliciosos!

Contienen harina de trigo, agua, margarinas, azúcar, mantequilla, leche en polvo, fibra de trigo, levadura, sal y gluten de trigo, además de algunos conservantes, por lo que no es una opción para los celíacos. No obstante, en El Corte Inglés podrás encontrar algunas opciones sin gluten para que no te quedes sin probar los tuyos.

Son perfectos para el desayuno, especialmente si los calientas un poco en el tostador o en el horno y le pones mantequilla extra, ¡un sabor espectacular! Aunque, si lo prefieres, también son una buena opción para ponerlos como media mañana con un poco de jamón cocido y queso, eso sí, también te recomendamos calentarlos para que el sabor final sea espectacular.

Lo mejor de todo es que este paquete de 10 unidades de croissant de mantequilla tiene un precio estupendo, tan sólo 1,09 euros. Teniendo en cuenta que es un producto gourmet de El Corte Inglés, el precio no podría ser más económico, ¿no crees?

Además de para desayunar o para tomar un tentempié, estos cruasanes también pueden ser una opción recomendable para que los más pequeños lleven un día algo dulce al colegio. Puedes abrirlos por la mitad y poner un poco de cacao, ¡les encantará!

Así que si realmente te gustan los cruasanes, un dulce de origen austriaco, a pesar de que todo el mundo piensa que su origen es francés por su nombre, que significa creciente en francés, esta es una opción muy buena para tenerlos siempre en casa con un sabor delicioso y no tener que salir a buscar uno cuando te apetezca tomar un dulce.

¿A qué esperas para meterlo en tu carro de la compra? Aprovecha el fin de semana para hacer la compra de la semana e incluye este dulce para que tu semana sea mucho mejor.