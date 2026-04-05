Fue una de las históricas tiendas de ropa de tu vida y ahora cierra para siempre en España

Cadena Q, una de las tiendas de ropa para hombre, mujer y niño a precios asequibles más emblemáticas, ha decidido liquidar su actividad tras un año en concurso de acreedores. La medida supondrá el cierre de sus 32 establecimientos en España y el despido de los 140 empleados que permanecen en plantilla. «Los administradores concursales han determinado que la empresa no tiene viabilidad», explicaron a Modaes.es fuentes sindicales. Cadena Q entró en concurso de acreedores hace un año, tras sufrir un fuerte descenso de ventas. En aquel momento, la empresa presentó otro ERE que afectó al 50% de la plantilla, formada entonces por unas 300 personas.

En los últimos años, la compañía había ido reduciendo progresivamente su red de tiendas de ropa. En 2010 contaba con 105 establecimientos: 52 propios, 24 franquicias y 29 corners en las tiendas Número 1 de Canarias. Fundada en 1965 por los hermanos Jesús y Víctor Muñoz, Cadena Q apostaba por instalar sus tiendas en barrios de ciudades con más de 40.000 habitantes, ofreciendo precios muy competitivos. En 2003, los hermanos Muñoz dieron entrada a dos grupos de capital riesgo, Catalana d’Iniciatives y EBN Capital Riesgo, que adquirieron el 75% de la compañía, en un intento de impulsar su expansión y consolidar la marca en un mercado cada vez más competitivo.

Cadena Q, una de las tiendas de ropa más emblemáticas, cierra sus puertas

La compañía entró en concurso de acreedores hace un año. En aquel momento, la dirección ya aplicó un primer ERE que impactó al 50% de los empleados, con una plantilla que entonces rondaba las 300 personas.Desde entonces, Cadena Q ha seguido cerrando tiendas de ropa y buscando alternativas que finalmente no prosperaron. Ahora, las fuentes sindicales han confirmado que los administradores concursales determinaron que la empresa carece de viabilidad económica, lo que ha llevado a decidir su cierre definitivo. La firma del acuerdo de liquidación abre la puerta a un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 140 trabajadores.

El contraste con los años de mayor expansión es significativo. En 2010, Cadena Q contaba con 105 establecimientos: 52 propios, 24 franquicias y 29 corners en tiendas Número 1, especialmente en Canarias. Su modelo de negocio se centraba en barrios de ciudades con más de 40.000 habitantes. Sin embargo, la transformación en los hábitos de consumo, el auge del comercio electrónico y la presencia creciente de grandes operadores internacionales redujeron su espacio en el mercado.

Historia

«En Cadena Q nos dedicamos a la venta de ropa multimarca interior y exterior. Nos caracterizamos por nuestra experiencia, calidad en las prendas y el servicio al cliente. No somos nuevos en el negocio, ya que tenemos más de 30 años de trayectoria profesional. Nos especializamos en tiendas de autoservicio desde el día de nuestra creación, así que las acciones y la satisfacción de miles de clientes hablan por nosotros.

En Cadena Q estamos especializados en la venta de ropa interior y exterior para toda la familia desde hace más de 30 años. Contamos con prendas y accesorios para todas las edades. Tenemos bragas, sujetadores, pantis, slip, pijamas, calcetines, conjunticos para niñas, artículos para bebé, entre otros. Todos ellos de una calidad excepcional y a los mejores precios. Nuestro enfoque de tienda autoservicio permite que puedas estar lo más cómodo posible mientras disfrutas de una buena experiencia al visitar nuestras instalaciones».

Desde la apertura de la primera tienda en la C/ Francisco Grandemontagne de Burgos, con una superficie de 410 m2 a finales de los años 80, se ha avanzado hasta ofrecer atención personalizada desde la comodidad del hogar.Se trata de una tienda de autoservicio, donde no se sigue el modelo tradicional por departamentos: únicamente se selecciona la prenda deseada, se realiza el pago y se recoge en alguna de las sedes disponibles.

Desde 1988, la empresa se ha especializado en la venta de ropa, incluyendo marcas reconocidas en ropa interior, exterior, bikinis, bañadores y accesorios. A finales de los años 90, se inauguró una segunda tienda en la C/ Mayor, 97 de Palencia, con una superficie similar a la primera, manteniendo la política de autoservicio y ofreciendo los servicios de manera eficiente.

El declive de H&M

H&M, que en su momento compitió de «tú a tú» con Inditex ahora afronta el cierre de 28 tiendas en toda España, lo que provocará 492 despidos. Un ejemplo son los cierres en Elche, Orihuela y Torrevieja, que dejaron sin empleo a medio centenar de trabajadores. La situación recuerda a 2021, cuando H&M también cerró tiendas emblemáticas en Madrid, como las de Gran Vía y Conde Peñalver.

La caída de las ventas en tiendas físicas, el crecimiento del comercio online y la creciente demanda de modelos de consumo más sostenibles han pasado factura a la firma sueca. En el tercer trimestre de 2024, la compañía registró una caída del 30% en sus beneficios, lo que supuso una pérdida de unos 258 millones de euros, debido en gran medida al aumento de costes y la competencia de marcas digitales low cost como Shein y Temu.