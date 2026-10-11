Colas en Mercadona por la nueva línea de cosmética coreana: cuenta con un sérum y una crema hidratante y cuesta menos de 10 euros

Los productos de belleza procedentes de Corea del Sur reciben el nombre de K-Beauty y llevan tiempo causando sensación entre quienes desean conseguir una piel bonita, hidratada y saludable. Se trata de tratamientos innovadores y eficaces que apuestan por la hidratación en profundidad y el cuidado de la piel, y que ahora también están disponibles en Mercadona.

La nueva línea de cosmética coreana, bautizada como «K-Sin», incluye dos productos. El primero es un sérum con efecto lifting y el segundo, una crema con cápsulas y dos texturas distintas que aporta un aspecto más luminoso, terso y jugoso.

La nueva línea de cosmética coreana de Mercadona

Con ambos lanzamientos, Mercadona incorpora a una misma línea algunas de las tendencias más actuales del cuidado facial, con ingredientes como el PDRN y la niacinamida, además de fórmulas que combinan distintas texturas y sistemas de aplicación. La propuesta permite seguir una rutina facial sencilla de dos pasos: aplicar primero el sérum y completar la rutina con la crema.

Sérum facial PDRN & Colágeno K-Skin efecto lifting

El ritual de belleza coreana K-Skin de Mercadona comienza con el Sérum Efecto Lifting de Deliplus. Este producto está diseñado para revitalizar e hidratar la piel en profundidad mediante ingredientes innovadores, como el PDRN y los hilos de colágeno suspendidos. La combinación de ambos componentes busca mejorar el aspecto general del rostro, proporcionando una apariencia más firme, jugosa y luminosa.

Para utilizarlo, basta con extraer el sérum del envase con la jeringa y llenarla siguiendo las instrucciones del producto. Este original sistema de aplicación permite almacenar y transportar hasta tres dosis del tratamiento de forma práctica y cómoda. Tiene un precio de 7 euros.

Crema facial gel Hidrata & Ilumina K-Skin con cápsulas de niacinamida y colágeno

La rutina facial K-Skin continúa con la Capsule Gel Cream de Deliplus. Su principal particularidad, además de sus ingredientes, es que combina dos texturas distintas inspiradas en las tendencias más actuales de la cosmética coreana.

Por un lado presenta una crema en gel transparente, ligera y agradable al tacto. Por otra, incorpora cápsulas con niacinamida y colágeno. La idea es que ambas texturas se mezclen al entrar en contacto con la piel para conseguir un efecto buena cara, mejorar la elasticidad, unificar el tono y potenciar la luminosidad del rostro.

Para aplicarla, hay que recoger ambas texturas con la espátula incluida en el envase y extender la mezcla sobre el rostro mediante un suave masaje hasta que se absorba por completo. Esta crema está indicada para todo tipo de pieles y ayuda a mantener el rostro suave, hidratado y luminoso. Además, se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche. Está disponible por 6,50 euros.

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Los 10 pasos de la rutina coreana

La cosmética coreana,ha popularizado ingredientes y productos como las esencias, las ampollas, los sérums y las mascarillas, que pueden ayudar a mejorar el cuidado de la piel. El orden habitual consiste en aplicar primero las fórmulas más ligeras y terminar con las más densas. Durante el día, el último paso debe ser siempre el protector solar. Estos son los pasos que componen la rutina: