Colas kilométricas en Lidl por el cortasetos recargable Parkside de 20V que los aficionados al jardín llevan semanas esperando

Tener los setos y arbustos bajo control puede convertirse en uno de esos trabajos que se van aplazando hasta que el jardín empieza a pedir una poda a gritos, algo de lo que además nos podemos dar más cuenta ahora en verano. Pero hacerlo con unas tijeras manuales requiere tiempo y esfuerzo, mientras que utilizar una herramienta eléctrica permite avanzar mucho más rápido, especialmente cuando hay varios metros de vegetación que repasar y entre las muchas en el mercado, parece que es el cortasetos de Lidl el que más destaca.

La cadena alemana vuelve a apostar por la marca Parkside para un cortasetos recargable de 20 V que sólo cuesta 29,99 euros. La herramienta pertenece a la conocida familia PARKSIDE X 20 V Team y cuenta con una longitud de corte de 50,5 centímetros, además de admitir ramas con un diámetro máximo de 15 milímetros. A su precio se suman características pensadas tanto para facilitar el trabajo como para hacerlo más seguro como una cuchilla de acero especial endurecido, afilado de diamante, empuñaduras antideslizantes y un sistema de parada rápida.

Colas kilométricas en Lidl por el cortasetos recargable Parkside de 20V

Una de las principales bazas de este modelo está en combinar un precio bajo con unas dimensiones suficientes para las tareas habituales de mantenimiento de un jardín doméstico. Su cuchilla proporciona una longitud de corte de 50,5 centímetros y puede trabajar sobre ramas de hasta 15 milímetros de diámetro. Parkside utiliza una cuchilla de acero especial endurecido con corte láser y afilado de diamante. Incorpora además protección anticorrosión y una guía de aluminio que busca facilitar el desplazamiento durante el corte.

La máquina alcanza un máximo de 2.600 carreras por minuto, mientras que su velocidad de ralentí es de 1.300 revoluciones por minuto. El conjunto mide aproximadamente 96 centímetros de largo, 19,5 de ancho y otros 19,5 de alto. Otro dato importante cuando se trabaja durante cierto tiempo con una herramienta de jardín es el peso. Este cortasetos se queda en aproximadamente 2,5 kilos, sin contar la batería. Y para mejorar el agarre, las empuñaduras tienen revestimiento Softgrip antideslizante.

Su funcionamiento inalámbrico evita además tener que trabajar pendiente de un cable mientras se avanza alrededor de un seto. No hace falta buscar un enchufe cercano ni utilizar un alargador, algo especialmente práctico en jardines de cierta superficie.

Compatible con las baterías PARKSIDE X 20 V Team

Este cortasetos forma parte del sistema PARKSIDE X 20 V Team. Esto significa que utiliza las baterías de 20 V de esta familia de herramientas, por lo que quien ya disponga de una compatible puede utilizarla también con el cortasetos. Aquí está uno de los aspectos que hay que mirar antes de dejarse llevar únicamente por los 29,99 euros del precio. Lidl especifica que el aparato se entrega sin batería y sin cargador. Ambos deben adquirirse aparte si no se tienen ya en casa.

Para alguien que empieza desde cero con Parkside, por tanto, el desembolso final será superior. En cambio, para quienes ya utilizan un taladro, una sierra u otra herramienta de la gama X 20 V Team y disponen de batería y cargador compatibles, comprar únicamente la máquina puede resultar mucho más interesante. La idea de compartir baterías entre diferentes herramientas también evita acumular un cargador distinto para cada aparato. Basta con ir intercambiando una batería compatible en función de la tarea que toque realizar.

Un sistema de seguridad detiene la cuchilla en menos de un segundo

Trabajar con una cuchilla de este tamaño exige incorporar medidas de seguridad. Parkside equipa el cortasetos con un interruptor de seguridad a dos manos. De esta forma, la máquina obliga a mantener una posición de agarre determinada mientras está funcionando. También dispone de parada rápida de la cuchilla. Según las especificaciones del producto, esta se detiene en menos de un segundo. La parte frontal incorpora además un interruptor perimetral y la cuchilla cuenta con un tope de protección.

La ergonomía también se ha tenido en cuenta. Las zonas de agarre disponen de superficie Softgrip y la empuñadura delantera permite sujetar el cortasetos con ambas manos mientras se guía el corte sobre la vegetación. Una vez terminado el trabajo, la cuchilla puede cubrirse con la funda protectora incluida. El aparato dispone además de un soporte de pared integrado, pensado para guardarlo ocupando menos espacio cuando no se utiliza.

Una opción para poner a punto los setos sin utilizar cables

Por sus características, el modelo está planteado para trabajos habituales sobre setos y arbustos, siempre respetando el diámetro máximo de rama indicado por el fabricante. Sus 50,5 centímetros de longitud permiten abarcar una superficie considerable en cada pasada y las 2.600 carreras por minuto están destinadas a conseguir un corte ágil. El hecho de funcionar con batería aporta libertad de movimiento, pero también hace que la autonomía dependa de la batería utilizada. Precisamente por eso es importante recordar que no viene incluida en el paquete.

Por 29,99 euros, Lidl ofrece así una alternativa para quienes quieren abandonar las tijeras manuales o necesitan una herramienta específica para mantener los setos. Y para los usuarios que ya tengan una batería PARKSIDE X 20 V Team en casa, la propuesta resulta todavía más sencilla: colocar una batería compatible y aprovecharla también para poner el jardín a punto.