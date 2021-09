El consejo de Naturgy celebra este jueves una nueva reunión para analizar la OPA parcial de IFM por el 22,7% de la compañía en el que debatirá fundamentalmente sobre el precio que ha ofrecido el fondo australiano, 22,07 euros por título. Todo apunta a que el consejo no recomendará a los accionistas acudir a la oferta, basándose además en informes de los bancos sobre la gasista, aunque el plazo legal que tiene para emitir su obligada opinión sobre la operación no finaliza hasta este sábado, por lo que es previsible es que este jueves no se haga pública su decisión y se decanten por agotar el plazo.

«Este jueves hay reunión, pero las ha habido durante toda la semana y lo más probable es que este jueves todavía no se haga pública la decisión», explican fuentes conocedoras de la situación. «Lo que el consejo está analizando es el folleto de la OPA, que no lo conocía hasta que la CNMV aprobó la operación, y el precio ofrecido por IFM, que por lo que han dicho la mayoría de los bancos parece que es bajo», señalan estas fuentes.

Tanto Bankinter como Exane BNP Paribas y Bank of America dan un precio objetivo a Naturgy superior a los 22,07 euros ofrecidos por el fondo australiano. Bankinter, en un informe sobre la gasista del 6 de agosto, posterior a la presentación del nuevo plan estratégico de Naturgy, estima un precio objetivo de 23,8 euros. Exane por su parte lo cifra en 24,4 euros por título y Bank of America, en 27 euros.

Para los analistas de Bankinter, el precio de la OPA de IFM es bajo debido a la mejora del contexto económico y la fuerte subida en el precio de las materias primas, y por la decisión del equipo gestor de seguir adelante con los planes de la compañía, incluido el pacto con Sonatrach -tiene un 4% de la firma-. Por eso, el banco señala que «el precio de mercado ha estado puntualmente por encima del precio de la OPA. IFM tendría que mejorar su oferta si quiere seguir adelante con éxito con su oferta».

Además, Credit Suisse -es uno de los asesores de la operación, por lo que no puede publicar un precio objetivo- mejora también en un informe del 6 de septiembre sus estimaciones de beneficios de la compañía, gracias al nuevo plan estratégico de la compañía que prevé aumentar sus inversiones. Prevé también que la nueva norma sobre el CO2 que va a aprobar el Gobierno no tenga impacto en la compañía.

Citi

Junto a estos informes, el consejo de Naturgy cuenta también con el informe de Citi sobre la valoración de la empresa -la ley obliga a tener este informe para emitir su opinión-. Con todo, los consejeros tendrán que comunicar su decisión sobre la OPA antes del sábado, cuando se cumplen los diez días desde que la CNMV aprobó la operación.

El fondo IFM ha admitido en el folleto de la OPA que podría reducir del 17% al 10% el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta para que salga adelante. Pero, en principio, ha defendido el precio que ha ofertado y se ha negado hasta ahora a mejorarlo.