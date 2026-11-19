Marta Ortega (Vigo, 10 de enero de 1984) es la hija pequeña de Amancio Ortega y la presidenta no ejecutiva del grupo Inditex desde el mes de abril de 2022, cuando sucedió a Pablo Isla en el cargo. La hija pequeña del fundador de Inditex y uno de los empresarios más exitosos del mundo, a día de hoy dirige, para orgullo de su padre, una empresa que en 2025 facturó más de 28 mil millones de euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la confesión sobre su infancia de Marta Ortega.

Marta Ortega es una de las mujeres más exitosas de España, ya que desde el año 2022 es la presidenta del grupo Inditex. A sus 42 años, lidera una de las empresas más importantes de España, pero para ello tuvo que empezar desde abajo. Tras cursar estudios secundarios de Ciencias Empresariales y Empresariado Internacional en Suiza o Londres, a los 23 años comenzó a trabajar como dependienta en un Zara del barrio de Chelsea, en Londres. En 2015 ya pasó a formar parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega y, con el paso de los años, fue adquiriendo protagonismo dentro de la compañía hasta pasar a dirigirla en la actualidad.

La confesión de Marta Ortega sobre su infancia

«Cuando era pequeña, mis amigos siempre me decían que tenía mucha suerte porque mis padres trabajaban con ropa, y les parecía divertido», confesó en una entrevista reciente una Marta Ortega que actualmente reside en La Coruña, donde vive junto a su marido Carlos Torretta y sus tres hijos: Amancio, Matilda y Manuel. «Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme. Y no solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad», dijo en una entrevista reciente a Vogue.

En una entrevista realizada recientemente con esta revista, Marta Ortega también hizo reflexiones interesantes sobre Zara, una firma que hoy tiene alrededor de 1.800 tiendas repartidas en 97 países del mundo. «Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo. Las casas de lujo hacen un trabajo admirable y nos inspiran muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara. Nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible», confesó en este medio.

Durante esta conversación también habló de la fiesta sorpresa que en su día organizó para su padre por el 50 aniversario de la compañía. «Sí, esos 50 años merecían un reconocimiento, pero el pasado nos sirve sobre todo para recordar nuestros errores: es mucho mejor centrarse en no repetirlos que recrearse en los éxitos», relató en este citado medio.

Sobre la frecuente comparación con su padre, también afirmó que: «Para mí es un motivo de orgullo. No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás. Siento que estoy en un gran momento vital». «Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles», relató una de las mujeres más influyentes de España que ya acumula un patrimonio de 70 millones de euros, según la revista Forbes. «El verdadero valor está en las personas, en la creatividad, en la sensibilidad, en el criterio y en la empatía», dijo recientemente sobre uno de los secretos del éxito de la compañía.