Como se te pase la fecha no vas a poder cancelar el seguro. Es muy importante que hagas esto

A la hora de cancelar el seguro es muy importante que hagas esto si te ha pasado la fecha de cancelación, de lo contrario tendrás un problema. A la hora de ver qué gastamos, hay algunos elementos de los que debemos prescindir. El seguro es uno de ellos que puede acabar siendo un problema si no lo hacemos correctamente. Si quieres cambiar de compañía o simplemente deseas cancelarlo, hay unos plazos que vas a necesitar cumplir antes que nada para entrar dentro de la legalidad.

Es muy importante que hagas esto si se te pasa la fecha no vas a poder cancelar el seguro

Calculadora en mano estos tiempos nos hacen sumar todos los gastos que tenemos en casa para poder determinar cuáles son los más urgentes y cuáles no. Una cantidad de dinero que no vemos y que nos podemos ahorrar es en seguros. Es importante actualizar las pólizas e ir viendo qué compañías hacen ofertas.

Pagar lo menos posible es una necesidad que debemos conseguir, pero cuidado, con unos plazos correctos. Saca un extracto del banco, es fácil detectar los cargos que van a llegar y saber cuáles tenemos pendientes del seguro. Para poder cancelarlo o modificarlo se necesita hacerlo con un mes de antelación como mínimo.

Deberás hacerlo siempre por escrito o con una conversación grabada que te permita tener un justificante para poder demostrar que has estado dentro del plazo y has acabado con un gasto de más o has conseguido bajar la cuota. Algunas compañías te permiten pagar de menos si no te vas o puedes renegociar la deuda.

De esta manera acabarás obteniendo una cantidad de dinero que quizás te hace más falta en el banco que en la compañía aseguradora. También es importante que revises los seguros que hay a tu nombre en el banco, ante alguna contratación de un producto que ya tienes cancelado lo puedes tener en tu poder sin darte cuenta y ahora quizás no te interese.

Sobre todo, hay que respetar los plazos que solo se pueden romper en caso de que el seguro se haya firmado recientemente y aún estés en esos días en los que podrás romper el contrato o modificarlo. De lo contrario, tendrás que esperar un año más y abonar la correspondiente cuota, lo quieras o no.