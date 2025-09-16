Colas en Lidl por la planta que aporta buenas energías a tu hogar, según el Fengh Shui: sólo cuesta 5 euros y merece la pena

Hay casas que tienen algo especial. No sabes muy bien qué es, pero al entrar se respira calma, como si el ambiente fuera más ligero, más amable. Y aunque a veces pensamos que eso depende sólo del orden o los muebles, lo cierto es que una planta bien colocada puede cambiar por completo la energía de un espacio. En Lidl lo saben bien. Esta semana han sacado una planta que está causando auténtico furor: el espatifilo, también llamado cuna de Moisés y que está arrasando por sólo 5 euros.

Esta es una planta de hojas verdes intensas y flores blancas que parecen pequeñas velas y que tienen algo hipnótico, pero además, y según el Feng Shui, ayuda a equilibrar las energías del hogar y a crear un ambiente más armonioso. Y lo cierto es que, cuando la tienes delante, se entiende. Aporta serenidad, sin más. Y por el precio que tiene, cuesta no caer en la tentación. En tiempos donde buscamos más bienestar y menos estrés, cada vez son más quienes se fijan en este tipo de detalles para mejorar su entorno. El espatifilo no necesita demasiados cuidados, se adapta bien a interiores y además purifica el aire. Es de esas plantas que puedes tener en casa aunque no sepas mucho de jardinería. Toma nota entonces, a continuación te contamos por qué está tan de moda, cómo cuidarla bien y qué puedes hacer para que también transforme tu hogar.

Colas en Lidl por la planta que aporta buenas energías

Puede que no creas del todo en el Feng Shui, o puede que sí, pero lo cierto es que hay plantas que transmiten una sensación especial, y el espatifilo es una de ellas. Tiene algo, no sólo por cómo luce, sino por la atmósfera que genera. Muchos dicen que ayuda a crear espacios más tranquilos, más relajados ya que basta con verla ahí, con sus hojas brillantes y sus flores blancas como velitas encendidas, para entender por qué tanta gente quiere una.

Quienes siguen el Feng Shui la valoran precisamente por eso: por su capacidad de calmar el ambiente. Dicen que aporta equilibrio, que suaviza tensiones, que ayuda a que todo fluya mejor. Puede que suene un poco místico, pero en hogares con mucho movimiento, o donde se busca un rinconcito de paz, funciona. Y lo mejor de todo: ahora mismo tienes esta planta en Lidl por sólo 4,99 euros.

El espatifilo: mucho más que una planta decorativa

A veces una planta no necesita grandes florituras para conquistar. El espatifilo es justo así. Tiene unas hojas verdes preciosas, largas y con forma arqueada, que le dan un aspecto elegante pero sin parecer excesivo. Y cuando florece es aún más especial. Sus flores parecen velas blancas, como si fueran pequeñas llamas de calma en medio del salón.

Pero no se trata solo de estética. Esta planta tiene fama de ser una auténtica purificadora del aire. De hecho, según estudios como el que hizo la NASA hace años, es capaz de absorber sustancias nocivas del ambiente, como las que sueltan algunos productos de limpieza o los muebles lacados. Así que además de decorar, también cuida un poco el entorno. No necesitas tener un jardín ni ser experto en jardinería: el espatifilo es fácil, agradecido, y ahora encima está al alcance de cualquiera gracias a la oferta de Lidl.

Cuidados básicos del espatifilo para que esté siempre bonito

Aunque parece una planta delicada por su apariencia elegante, lo cierto es que es bastante agradecida si se le dan los cuidados adecuados. Al ser de origen tropical, necesita ambientes húmedos. Si vives en una zona seca o usas mucho la calefacción, es probable que veas las puntas de sus hojas secarse. En esos casos, conviene colocar un cuenco con agua cerca, usar un plato con piedras húmedas o pulverizar sus hojas con frecuencia.

El riego también es un punto importante. El espatifilo necesita sustrato húmedo, pero no encharcado. Una forma muy efectiva de regarlo, como explica la experta Marta Basagoiti, es hacerlo desde la base: coloca la maceta en un recipiente con agua durante unos minutos para que el sustrato la absorba desde abajo. Luego, retira el exceso y evita dejar agua acumulada en el plato.

Y si un día te pasas regando, no todo está perdido. Basta con poner la maceta sobre papel de cocina para que absorba el exceso o, en casos más extremos, sacarla de la maceta y envolver su base con papel absorbente hasta que se seque. Es una planta resistente que, con un poco de atención, responde muy bien.

Dónde colocar el espatifilo en casa para potenciar sus efectos

El lugar donde pongas esta planta influye mucho tanto en su desarrollo como en el efecto que puede tener en tu hogar. El espatifilo necesita luz indirecta: si lo colocas en una zona muy soleada, sus hojas pueden quemarse. En cambio, si recibe una iluminación suave y constante, crecerá con fuerza y florecerá con frecuencia. Zonas ideales son cerca de una ventana orientada al norte o en un rincón luminoso del salón.

Si además quieres aprovechar todo su potencial según el Feng Shui, intenta ubicarla en el área del hogar que representa la salud o las relaciones familiares, según el mapa Bagua (normalmente hacia el centro o la zona este de la casa). También se recomienda para baños con buena luz natural, ya que la humedad ambiental favorece mucho su desarrollo.

En definitiva con su precio de 4,99 euros y teniendo en cuenta todo lo que ofrece, desde su estética decorativa hasta sus propiedades purificadoras y energéticas, es comprensible que haya colas en las tiendas Lidl para hacerse con uno o varios ejemplares. No es solo una cuestión de tendencia: el espatifilo es una planta que realmente mejora los espacios, es fácil de mantener y, sobre todo, accesible para todos los bolsillos. ¿A qué esperas para ir a por la tuya?.