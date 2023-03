Coca-Cola anuncia un cambio que nos va a afectar a todos: lo que se viene

La subida constante del precio de los alimentos, encareciendo hasta más del 16% la cesta de la compra, en comparación con el mes pasado, hace que sean muchos los consumidores que se lo piensan dos veces antes de comprar según que productos. En el caso concreto de Coca-Cola, siendo este uno de los refrescos más vendidos, parecía que a pesar de una ligera subida el año pasado, todavía se mantenía dentro de lo «normal». Sin embargo, parece que debemos estar preparados ya que Coca-Cola anuncia un cambio que nos va a afectar a todos.

Coca-Cola sube los precios de sus productos

Coca-Cola es una de las marcas de refrescos más conocidas en todo el mundo. Son muchos los que consumen su famosa bebida de cola, pero que dentro de poco se van a tener que enfrentar a una subida de precios para toda la compañía. Así lo ha revelado el CEO de Coca-Cola en un comunicado de prensa en el que ha hablado de «aumentos de precios en 2023 en todo el mundo. Esto probablemente continuará durante el resto del año».

Como resultado, aunque se desconoce el monto exacto del aumento de precio, sus productos deberían cambiar pronto de precio. Aunque eso sí, se ha anunciado que el aumento será lento y gradual, de modo que los clientes no van a experimentar un repunte inesperado.

Sin decir más, este incremento de precios se sumará al que ya se implementó durante el último trimestre de 2021, cuando la compañía decidió subir sus precios en un 12 %. Una subida que sin embargo, fue considerablemente más rápida y más elevada de lo que se ha previsto para la nueva subida de 2023.

¿Qué productos de Coca-Cola subirán su precio?

El aumento va a afectar a toda la gama productos y marcas de The Coca-Cola Company, y no solo en Coca-Cola como entidad y producto singular.

De este modo, los siguientes productos que factura Coca-Cola, se verán afectados por esa subida de precio en breve: Fanta, Sprite, Monster, Aquarius, Powerade, Royal Bliss, Nordic y Nestea.

Otras marcas de la compañía también subirán su coste, pero dado que no están ampliamente disponibles o no tienen una presencia significativa en el mercado español, no tendrá mayor impacto entre los consumidores españoles.

Las causas de la subida de precios de Coca-Cola

La inflación latente en la mayoría de las naciones donde se comercializan los productos de Coca-Cola ha sido la principal «culpable» de esta decisión, como era de esperar. Al hacer esto, se ha unido a las otras numerosas grandes empresas que han aumentado el costo de cada artículo que venden.

Con la subida, la empresa podría lograr su crecimiento orgánico anticipado del 7 u 8%. Además, según Coca-Cola, es posible que las ganancias por acción aumenten hasta un 5%.

También se cree que uno de los factores fue la caída de la demanda durante el último trimestre del año pasado en un 1%.

Por último, la erosión en los márgenes de beneficio también fue resultado de los aumentos de precios y la inflación. La empresa tuvo que conformarse con un 25,4 % de márgenes de beneficio el año pasado, frente al 26,7 del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto cayó un 2%.