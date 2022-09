¿Cómo es posible que las Coca-Colas no tengan calorías?

Casi con total seguridad, Coca-Cola es la bebida más famosa a nivel mundial. Según datos de la compañía, se venden más de 1.900 millones de Coca-Colas al día, nada más y nada menos. Existen cuatro variedades disponibles: Original, Zero Azúcar, Light y Zero Azúcar y Zero Cafeína. En este artículo vamos a centrarnos en las tres últimas Coca-Colas, que no tienen calorías.

Zero Azúcar : «Seguramente, alguna vez has soñado con una bebida de delicioso sabor, sin tener que preocuparte por el contenido en azúcar o calorías. Coca‑Cola Zero Azúcar, es la bebida que siempre has estado esperando».

: «Seguramente, alguna vez has soñado con una bebida de delicioso sabor, sin tener que preocuparte por el contenido en azúcar o calorías. Coca‑Cola Zero Azúcar, es la bebida que siempre has estado esperando». Light : «Seguramente, alguna vez has soñado con una bebida de delicioso sabor, sin tener que preocuparte por el contenido en azúcar o calorías. Coca‑Cola Zero Azúcar, es la bebida que siempre has estado esperando».

: «Seguramente, alguna vez has soñado con una bebida de delicioso sabor, sin tener que preocuparte por el contenido en azúcar o calorías. Coca‑Cola Zero Azúcar, es la bebida que siempre has estado esperando». Zero Azúcar y Zero Cafeína: «El 15 de Julio de 2010 llegó al mercado la variante de Coca‑Cola Zero Azúcar Zero Cafeína, sin azúcar, sin calorías y sin cafeína te permite disfrutar de un gran sabor y no te quita el sueño».

El «misterio» de las Coca-Colas sin calorías

Hay quienes creen que se trata de una simple estrategia de marketing, pero no es del todo así. Realmente existen variedades de Coca-Cola que no tienen calorías, y esto se explica por dos razones.

Para la elaboración de la Coca-Cola Zero o Light se utilizan edulcorantes artificiales, los cuales sí tienen calorías. Ahora bien, la clave está en la forma en la que el organismo asimila estos edulcorantes.

Cualquier alimento que se componga de aminoácidos, grasas o azúcares se descompone en el organismo para transformarse en energía. Sin embargo, esto no ocurre con los edulcorantes. Son asimilados de manera directa activando los receptores del sabor, pero sin aportar sus calorías.

Dicho de una forma sencilla, podemos sentir el sabor de los edulcorantes. Sin embargo, como el cuerpo no los puede descomponer y utilizar a modo de azúcares convencionales, pasan íntegros por el sistema digestivo, sin aportar calorías.

A esto hay que sumar el alto contenido en edulcorantes de la Coca-Cola Zero. Uno de los más abundantes es el aspartamo, el cual es 200 veces más dulce que el azúcar. Por lo tanto, se necesita una cantidad infinitamente menor de asptartamo para conseguir el mismo nivel de dulzor que el azúcar.

Por último, cabe señalar que la Coca-Cola Zero o Light sí tienen calorías: 0,2 kilocalorías por cada 100 mililitros. ¿Cuál es la razón por la que se venden como «cero calorías»? Porque la ley permite adjudicar esta calificación a todas las bebidas con menos de 4 kilocalorías por cada 100 mililitros.