La clave de Paco Salcedo, presidente de Microsoft, para hacer triunfar un negocio: «Un líder tiene que transformar en sencillo lo complejo»

Dirigir una empresa en un momento como el actual no parece precisamente sencillo, si se tienen en cuenta los cambios tecnológicos que además parece que se suceden constantemente y a toda velocidad. La inteligencia artificial ha entrado de lleno en muchos sectores y las compañías tienen que adaptarse prácticamente sobre la marcha. Y en medio de ese escenario, Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, tiene claro cuál debe ser una de las principales tareas de cualquier líder y es algo tan «sencillo» como aportar claridad.

Así lo ha explicado en un vídeo publicado por LinkedIn Noticias dentro de su sección «CEO del mes», en el que hablado de las cualidades que, en su opinión, debe tener quien está al frente de una empresa. Y una de las primeras es precisamente saber interpretar lo que ocurre y marcar una dirección. «En los tiempos que estamos viviendo de cambio, de incertidumbre, de revolución tecnológica, un líder tiene que dar visión, tiene que aportar claridad, tiene que transformar en sencillo lo complejo, tiene que entender lo que está ocurriendo y fijar rumbo», explica.

La clave de Paco Salcedo, presidente de Microsoft, para hacer triunfar un negocio

La frase resume buena parte de su planteamiento. Para Salcedo, el papel del líder no consiste únicamente en tomar decisiones, sino también en conseguir que quienes forman parte de la empresa entiendan hacia dónde se dirige el negocio y qué se espera de ellos. Algo que es realmente importante ya que cuando una compañía atraviesa un proceso de transformación o trabaja en un entorno en el que las reglas cambian con rapidez, esa claridad puede marcar la diferencia entre avanzar con cierto orden o generar más confusión. «Esa visión, esa capacidad de generar claridad es muy importante», señala el presidente de Microsoft España.

Salcedo ocupa el cargo desde enero de 2025 y cuenta con una larga trayectoria en el sector tecnológico. Antes de asumir la presidencia de Microsoft España fue responsable de Grandes Empresas de la compañía para Europa Central y del Este, Oriente Medio y África. También ha pasado por Etisalat Digital y Telefónica. Pero su idea del liderazgo no termina en la estrategia. Una vez fijado el rumbo, considera que el siguiente paso es «…generar un entorno donde el equipo se sienta libre, se sienta confiado para innovar, para equivocarse, para aprender, para ensayar», afirma.

Ese punto tiene especial importancia en empresas que necesitan innovar de forma constante. Probar cosas nuevas implica asumir que algunas funcionarán y otras no. Y, para Salcedo, el líder debe ser capaz de crear un clima en el que equivocarse no suponga automáticamente dejar de intentarlo.

El CEO como responsable de la cultura de empresa

El presidente de Microsoft España relaciona esa libertad con la cultura interna de la organización. No entiende al CEO únicamente como la persona que marca objetivos o supervisa resultados, sino también como alguien que define, en buena medida, la forma de trabajar de la empresa. De hecho, habla del CEO como «creador de cultura» y como «guardián de la cultura de la empresa».

Esa cultura, según explica, debe fomentar el aprendizaje y la innovación. Es decir, conseguir que los trabajadores tengan confianza para plantear nuevas ideas, probar soluciones distintas y aprender de aquello que no sale bien a la primera. En un contexto en el que la transformación tecnológica afecta ya a casi todos los sectores, este tipo de cultura puede ser especialmente importante. Muchas compañías no sólo tienen que incorporar nuevas herramientas, sino cambiar procesos que llevaban años utilizando.

Ahí vuelve a aparecer el papel del líder. No basta con introducir tecnología. También hay que conseguir que los equipos sepan para qué se utiliza, cómo cambia su trabajo y qué margen tienen para adaptarse. Sin embargo, Salcedo introduce un último elemento que considera imprescindible: los resultados.

«Y finalmente, y muy importante, entregar resultados, porque al final esto es lo que va a hacer que el CEO sea exitoso y que genere la confianza para, bueno, pues seguir ese camino de transformación que tanto se nos pide actualmente», explica.

La idea es bastante clara. Un líder puede tener visión, fomentar la innovación y crear un buen entorno de trabajo, pero todo ese proceso debe acabar reflejándose en el funcionamiento del negocio. Para Salcedo, es precisamente la obtención de resultados la que permite mantener la confianza en el camino elegido y continuar con los cambios necesarios.

Su planteamiento deja así tres ideas principales. Primero, entender bien lo que ocurre y explicarlo con claridad. Después, crear un entorno en el que el equipo pueda innovar y aprender. Y, finalmente, demostrar que todo ello sirve para alcanzar resultados. En definitiva, en una época en la que muchas empresas se enfrentan a cambios constantes y a decisiones cada vez más complejas, la propuesta del presidente de Microsoft España pasa precisamente por lo contrario: simplificar, ordenar y marcar una dirección clara. O, como él mismo lo resume, conseguir «transformar en sencillo lo complejo».