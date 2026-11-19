Cuando en su entrevista de ayer en Espejo Público, Susanna Griso le preguntó a Pedro Sánchez su opinión acerca de los sondeos que apuntan a una posible mayoría de PP y Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre, este respondió: «Yo le digo que voy a formar Gobierno con una mayoría progresista». Y añadió: «Las encuestas me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social». No sería la primera vez.

Una semana antes de las elecciones de marzo de 2004, los sondeos electorales daban al PP una ventaja de entre 15 y 20 escaños que, si bien no sería suficiente para revalidar la mayoría absoluta del año 2000, garantizaba la victoria.

Tres días antes de las elecciones, el 11 de marzo, tuvo lugar el mayor atentado terrorista de la historia de España. Los partidos suspendieron sus campañas electorales, pero en plena jornada de reflexión, Rubalcaba compareció ante los medios de comunicación y pronunció la frase por la que le juzgará la historia: «Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta», usando la sangre aún caliente de las víctimas mortales para llenar las urnas de miedo, odio y venganza.

La noche antes de las votaciones, la extrema izquierda se movilizó delante de las sedes del Partido Popular para señalarlos como los culpables del atentado terrorista y el resultado cambió. Contra todos los pronósticos previos a los atentados, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente, sumando los votos de toda la extrema izquierda.

Al día siguiente de las últimas elecciones de julio de 2023, todos los medios de comunicación trataban de explicar por qué habían fallado las encuestas que pronosticaban que, entre el Partido Popular y Vox, superarían sobradamente los 176 escaños de la mayoría absoluta.

Se quedaron en 170. Unos opinaban que las encuestas favorables habían provocado que el PP equivocara su estrategia para afrontar el final de campaña, subestimando al adversario. Otros, que con muestras tan pequeñas es muy difícil acertar. Y todos estaban de acuerdo en que, en general, las encuestas habían infravalorado la capacidad de la campaña del miedo para movilizar el voto de la extrema izquierda sanchista.

El golpista amnistiado Carles Puigdemont tiene la ventaja de que, después de haberle sacado al presidente del Gobierno todo lo que quería, ya no tiene ninguna necesidad de seguir fingiendo. En una entrevista concedida a El Mundo ha contado que «Pedro Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida», así que él solo tuvo que aprovechar «la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España».

La biografía de Pedro Sánchez está plagada de hechos que indiscutiblemente demuestran que el golpista lo ha retratado a la perfección. Solo una persona amoral y con una ambición desmedida es capaz de unir su destino al de la hija de un proxeneta que hizo fortuna con el sudor y las lágrimas de los hombres y mujeres a los que explotaba en sus puticlubs y saunas sexuales. Solo alguien así puede estrechar la mano de quien ha sido condenada por apología del terrorismo y conceder al partido de los herederos de ETA la excarcelación de todos sus asesinos a cambio de sus votos.

Amnistiar a los golpistas, meter en su Gobierno a los comunistas que le quitaban el sueño o ceder ante el chantaje de Marruecos son solo algunas de las infinitas muestras de que Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida, capaz de todo para aferrarse al poder.

Mientras muchos siguen entretenidos con el voto de los miles de nietos de un falso exilio nacionalizados mediante un presunto fraude de ley y expresando una más que justificada desconfianza en el voto por correo gestionado por sicarios del sanchismo, algunos aún seguimos esperando una explicación que justifique por qué Pedro Sánchez ha renunciado a nueve meses más en Moncloa, adelantando las elecciones contra todo pronóstico.

No está en nuestra mano prever acontecimientos inesperados que lo cambien todo en los últimos días. Lo que no debemos consentir es que se vuelva a repetir ni uno solo de los muchos errores que se cometieron en 2023. Nadie puede confiar en las encuestas cuando al otro lado hay una persona amoral y con una ambición desmedida, que es capaz de todo.