El supuesto espionaje a líderes independentistas con el programa ‘Pegasus’ ha provocado una nueva crisis entre el Gobierno y sus socios que pone en peligro la aprobación del real decreto ley en el Congreso de los Diputados del plan nacional en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Las consecuencias del rechazo parlamentario al plan anticrisis afectarían de forma directa en el ciudadano con un aumento del precio de la luz (se anulará la prolongación de la rebaja de impuestos) y de la gasolina, aunque no tendrán que devolver los 20 céntimos por litro de la rebaja de los carburantes en lo que hayan repostado desde que está en vigor.

Así lo han confirmado fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) en conversaciones con este diario que han explicado que «si el real decreto ley no es convalidado este jueves por el Congreso de los Diputados, la consecuencia es que esta ley desaparece del ordenamiento jurídico, y, por tanto, las gasolineras no tendrán que realizar la bonificación en sus instalaciones, salvo que acto seguido el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por lanzar una nueva norma para hacer frente al alza de los precios de los carburantes». «Una norma que desaparece de manera automática del Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el acuerdo de su derogación, ya que se publica el resultado del proceso de convalidación», añaden.

«Ahora bien, la no convalidación no supone la anulación de los efectos producidos durante el período en el que ha estado vigente el real decreto ley del plan nacional en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania», aseguran las citadas fuentes. Así, los consumidores no tendrán que devolver el dinero de los descuentos en los carburantes efectuados desde el pasado 1 de abril y las gasolineras tendrán derecho a realizar la liquidación del anticipo de la rebaja de la gasolina con el resultado que proceda para cada estación de servicio.

De este modo, insisten en que «los consumidores no se pueden ver afectados nunca por la no convalidación de una norma, será la Administración la que tenga que asumir el impacto de este desastre».

Sólo se ha producido en dos ocasiones

Un hecho que apenas tiene precedentes en la historia de la democracia en España, ya que la no convalidación de un real decreto ley en el Congreso de los Diputados sólo se ha producido en dos ocasiones: en el año 1979 y 2006. Para sacar el plan anticrisis adelante el Gobierno de Pedro Sánchez necesita 172 apoyos, pero por el momento solo cuenta con 166.

En caso de que los socios del Gobierno no apoyen la aprobación del real decreto ley, este viernes se dejaría de aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante en las estaciones de servicio. No obstante, esta no sería la única norma que perdería su vigencia, también la limitación de la subida del precio del alquiler al 2% y las medidas para abaratar el precio de la luz.