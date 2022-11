Cinco empresarios rechazaron la propuesta de Sánchez Llibre de enfrentarse a Garamendi en la CEOE

A la sexta ha ido la vencida. Cinco empresarios rechazaron la propuesta del presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, de enfrentarse a Antonio Garamendi en las elecciones a la CEOE, que se celebran este 23 de noviembre, antes de que el ex diputado de CiU se viera obligado a optar por una de sus vicepresidentas en Foment, Virginia Guinda.

Sánchez Llibre lleva varios meses trabajando en una candidatura alternativa a Garamendi con la ayuda del ex presidente de CEOE Joan Rosell y el ex presidente de Ceim Arturo Fernández, como publicó este diario. De acuerdo con fuentes conocedoras de la situación, el ex diputado de CiU propuso a cinco empresarios liderar una lista alternativa, sin suerte. Se trata de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; Miguel Garrido, responsable actual de Ceim; Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana; Clemente González, ex responsable de Ifema, feria de congresos de Madrid; y, el último, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto. Pérez fue el único que admitió públicamente que estaba valorando dar un paso adelante y presentarse a la contienda electoral contra Garamendi.

Los cinco rechazaron finalmente dar un paso adelante y la mayoría de las patronales regionales y sectoriales han acabado dando su apoyo públicamente a Garamendi. Sólo Cataluña se resistía, y ahora presenta su propia candidata. Guinda es vicepresidenta de Foment, por lo que es evidente la mano de Sánchez Llibre en la operación. Hasta el 8 de noviembre es posible presentar candidaturas.

Salvo sorpresa, las opciones de Guinda de desbancar a Garamendi el 23 de noviembre en estos momentos no son muy altas. Cataluña tiene 45 votos de las 789 vocalías que tienen derecho a voto, mientras que Asaja y Faconauto, dos de las sectoriales que han criticado a Garamendi, suman otros 12 votos.

Mientras, Madrid y Valencia, cuyas ejecutivas han dado su apoyo a Garamendi, suman 75. Cepyme, cuyo presidente se negó a ir a las elecciones en la lista crítica, y ATA, que preside Lorenzo Amor, apoyo de Garamendi, suman otros 107 vocalías (83 Cepyme y 24, ATA). «Más del 70% de las vocalías ya han dado su apoyo a Garamendi en las ejecutivas de sus respectivas federaciones», resaltan fuentes internas.

Malestar

Aunque públicamente el presidente de CEOE da la bienvenida a todas las candidaturas a las elecciones, internamente los movimientos de Sánchez Llibre han creado mucho malestar. No entienden los críticos con el ex diputado de CiU que en estos momentos de máxima incertidumbre para las empresas alguien de dentro esté generando división y restando fuerza a la hora de negociar con el Gobierno al presidente.

De hecho, altos cargos de la patronal han pedido a Garamendi que no renueve a Sánchez Llibre como vicepresidente si vuelve a ganar las elecciones. Según los estatutos de la patronal, sólo el presidente de Cepyme y el de ATA tienen derecho a una de las vicepresidencias.