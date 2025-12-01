China sólo dejará de importar cerdo español de la zona afectada por la peste, es decir, de Barcelona, según ha desvelado a OKDIARIO la patronal de la carne, Anice. Sin embargo, otros países como México o Japón tienen un criterio distinto, más estricto, que evita la compra de la carne de este estilo procedente de todo el territorio español.

En ese sentido, en caso de una alerta como la acaecida, el Gobierno se autoimpone un cierre de la «expedición de certificado sanitario veterinario» a «todos aquellos países que tengan como condición para la exportación que el país esté libre de peste porcina». Esto sucede de forma protocolaria: «Se bloquean todos los certificados».

Sin embargo, una vez bloqueados, los certificados para exportar «se van abriendo en función de determinadas circunstancias». Una de ellas «son los llamados acuerdos de regionalización», que son «protocolos bilaterales, normalmente firmados por la Unión Europea», aunque a veces pueden ser hechos país por país.

Estos acuerdos de regionalización «eximen de bloquear las exportaciones de todo el país y solamente concentrar el veto en la zona afectada», según explica Anice. En ese sentido, España ha tenido suerte: «El protocolo con China se firmó hace menos de un mes». Este acuerdo utiliza «como referencia la unidad territorial, es decir, la provincia».

Es decir, en estos instantes, «todas las empresas autorizadas para la exportación a China que están en la provincia de Barcelona, no pueden exportar». No obstante, «el resto de operadores autorizados por China de España sí pueden».

El acuerdo con Pekín permite, «incluso», vender todo el producto de Barcelona que se haya exportado «antes de la aparición del foco»: «En principio, no tiene que tener problemas cuando llegue la mercancía», siempre que esté ya en tránsito.

Países que vetan a España por la peste del cerdo

No obstante, «hay determinados países que no admiten regionalización» y que, para desgracia del sector español, son de «interés comercial» para el país. Ejemplos de ello «pueden ser Japón para el producto fresco y México para el elaborado».

En ese sentido, Anice confía en la diplomacia española y en la reacción de las autoridades para evitar los daños al comercio: «Las medidas que se están tomando y el despliegue que se está haciendo para intentar controlar el virus es bueno y un buen ejemplo para que las autoridades sanitarias de terceros países lo tengan en cuenta».

Así, en estos momentos, ningún cerdo de granja ha dado positivo en las pruebas de la peste porcina. Todos los afectados son jabalíes salvajes y la cadena de producción al completo, así como las autoridades sanitarias, están extremando las precauciones para evitar que se extienda el virus.

«Esto es una enfermedad que tiene, sobre todo, connotaciones importantes. Es denominada de categoría A, muy virulenta en cerdos, pero tiene cero riesgo para la población humana», ha explicado la patronal cárnica a este periódico.

La UME en Barcelona

Este lunes, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 117 militares y 25 vehículos en Barcelona para intentar remitir la peste porcina africana. Así, el Ejército ha escuchado la petición del Gobierno regional y ha decidido intervenir. Las unidades son, principalmente, del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Gietma), de Torrejón de Ardoz (cuartel general de la UME) y el IV Batallón con base en Zaragoza.

A lo largo de este lunes, la Delegación del Gobierno ha afirmado que va a concretar esta activación. Con base en esta «colaboración activa», el delegado comunicó este fin de semana a la Generalitat que había unidades de la UME disponibles y con las capacidades oportunas que podían ponerse a su disposición tanto en trabajos técnicos como veterinarios sobre el terreno.