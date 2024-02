La cerveza y el vino son dos de las bebidas más consumidas y apreciadas en España. Según el ‘Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2022’, cada español bebió de media 58 litros de cerveza en 2022. Aunque tienen un contenido alcohólico menor que otras bebidas, si se toman en exceso pueden provocar la temida resaca al día siguiente: dolor de cabeza, náuseas, cansancio y malestar general.

Para evitar o aliviar la resaca existen diversos remedios caseros, como beber mucha agua, comer antes de beber, no mezclar tipos de alcohol o tomar algún analgésico. Sin embargo, hay una empresa británica que ha ido más allá y ha creado una cerveza y un vino que no producen resaca. Se trata de Gaba Labs, que espera lanzar al mercado estos productos este mismo año.

Cerveza y vino sin alcohol: te dan el puntillo pero sin resaca

La empresa GABA Labs, ubicada en Hertfordshire, es la responsable de estas nuevas cervezas y vinos capaces de «darte el puntillo» pero sin resaca. El responsable de esta marca es el profesor David Nutt.

Nutt es un famoso psicofarmacólogo británico que se ha destacado por su trabajo en el área de la neuropsicofarmacología y por sus estudios sobre los efectos de las drogas en el cerebro y el tratamiento de problemas mentales como la depresión y la adicción. Fue el presidente del Comité Asesor sobre el Abuso de Drogas del Reino Unido.

Y ahora está al mando de esta empresa que se diferencia de otras por contar con productos con poco o nada de alcohol que intentan imitar el sabor del alcohol y luego, “engañar” al cerebro para que piense que está consumiendo alcohol. Así, el cerebro “simula” la embriaguez.

¿Cómo funcionan?

Los productos de Gaba Labs se basan en una bebida que ya comercializaron el año pasado, llamada Sentia. Se trata de una bebida que imita los efectos del alcohol, como la sensación de euforia, relajación y desinhibición, pero que no contiene alcohol ni provoca resaca. ¿Cómo es posible?

La clave está en su fórmula secreta, que contiene una serie de ingredientes botánicos que actúan sobre el cerebro de forma similar al alcohol. Algunos de estos ingredientes son la magnolia, la salvia, el ginseng, la cáscara de naranja, el anís estrellado, el cardamomo negro, el tomillo, la canela o el jengibre. Estos componentes estimulan un neurotransmisor llamado GABA, que es el responsable de la sensación de embriaguez.

Sin embargo, a diferencia del alcohol, estos ingredientes no dañan el hígado ni el cerebro, y su efecto se desvanece gradualmente, sin dejar rastro de resaca. Además, con Sentia no hay riesgo de pasarse de la raya, ya que su efecto tiene un límite y no se acumula con el tiempo.

«Nuestra misión es llevar al mercado un ingrediente disruptivo que pueda usarse para elaborar cualquier tipo de bebida. Así que ese es nuestro objetivo principal» declaró Nutt al Daily Mail.

¿Qué ventajas tienen estas bebidas?

Los productos de Gaba Labs no solo pretenden replicar el sabor de la cerveza y el vino, sino también sus efectos positivos, pero sin sus inconvenientes. Algunas de las ventajas que ofrecen son:

No provocan resaca ni malestar al día siguiente.

ni malestar al día siguiente. No afectan a la salud ni al rendimiento físico o mental.

ni al rendimiento físico o mental. No alteran la coordinación ni los reflejos , por lo que se pueden conducir o realizar otras actividades sin riesgo.

, por lo que se pueden conducir o realizar otras actividades sin riesgo. No generan dependencia ni adicción , ya que no contienen alcohol ni otras sustancias adictivas.

, ya que no contienen alcohol ni otras sustancias adictivas. No interfieren con otros medicamentos ni con enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el colesterol.

ni con enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el colesterol. No tienen calorías ni azúcares , por lo que no engordan ni afectan a la dieta.

, por lo que no engordan ni afectan a la dieta. Son aptos para personas que no pueden o no quieren consumir alcohol, como menores, embarazadas, alérgicos o abstemios.

¿Dónde se pueden conseguir?

Los productos de Gaba Labs todavía no están disponibles en el mercado, pero se espera que lo estén pronto. La empresa tiene previsto lanzar una campaña de crowdfunding para financiar la producción y distribución de su cerveza y su vino sin alcohol. Los interesados podrán apoyar el proyecto y obtener recompensas exclusivas, como ser los primeros en probar los productos o recibir descuentos y ofertas especiales.

Los productos de Gaba Labs se podrán comprar online a través de su página web o de plataformas como Amazon. También se podrán encontrar en algunos bares, restaurantes y tiendas especializadas que quieran ofrecer una alternativa innovadora y saludable a sus clientes.

En definitiva, la cerveza y el vino sin alcohol de Gaba Labs son unos productos revolucionarios que prometen cambiar la forma de beber y disfrutar. Con ellos, se puede experimentar el placer y la diversión de tomar una copa, pero sin los efectos negativos del alcohol. Son productos naturales, seguros, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Sin duda, una opción ideal para los que quieren brindar sin resaca.