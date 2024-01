La CEOE reúne este miércoles a su Junta Directiva para debatir la respuesta de la patronal a la decisión unilateral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de subir un 5% el salario mínimo en 2024 tras varias amenazas y chantajes durante la negociación. La CEOE busca qué hacer ante los continuos ataques de Yolanda Díaz y cómo afrontar las próximas negociaciones, como la reforma del subsidio de desempleo.

Yolanda Díaz firma también este miércoles la subida del salario mínimo y ha anunciado que convocará a los agentes sociales para pactar los cambios en el subsidio de desempleo después de perder la votación en el Congreso del real decreto que no pactó con la CEOE. Como ha señalado públicamente el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, Díaz no dialogó con la CEOE sobre el subsidio de desempleo y, ahora, perdida la votación por el no de Podemos, busca el diálogo.

El malestar con Yolanda Díaz dentro de la patronal es evidente. Trabajo amenazó a los empresarios antes de entrar en la reunión del lunes 8 de enero con subir el salario mínimo más de un 4% si se descolgaban del acuerdo.

Cuando la patronal decidió en la reunión del viernes 12 de enero no aceptar una subida del 4% porque no incluía ninguna de sus dos condiciones, Trabajo pactó sólo con los sindicatos subir el salario mínimo un 5%. Y esta semana, la ministra ha incidido en sus ataques a los empresarios asegurando que en el encuentro del lunes 8 de enero le pidieron una reunión más para «reabrir» internamente el debate del salario mínimo.

Como publicó este diario y luego ha confirmado públicamente Garamendi, la CEOE no solicitó una última reunión para «reabrir» la negociación interna sobre el salario mínimo porque la Junta Directiva de la patronal ya dio en diciembre plenos poderes a Garamendi para decidir sobre este asunto.

«Lo que sucedió es que, como a esa reunión no van los presidentes ni de CEOE ni de UGT ni de CCOO, los negociadores pidieron tiempo para consultar. Es algo lógico en una negociación y no para convocar a nadie para reabrir nada. También lo pidieron los de los sindicatos», explican fuentes empresariales.

«Pero no se puede decir públicamente eso si no es verdad, es volver a reabrir heridas. ¿Para qué dice eso? ¿Qué gana con este ataque?», se pregunta una fuente interna.

Así que el enfado es mayúsculo, y en la reunión de este miércoles se va a hacer visible. Porque, además, está el daño que hace a los empresarios y a la economía nacional un incremento del salario mínimo del 5%. El vicepresidente primero de la CEOE señaló en una entrevista con este diario el pasado domingo que «el incremento del salario mínimo se decide por unos parámetros como la productividad y al competitividad, no en función de si la CEOE se suma o no se suma a un acuerdo». «Eso es castigar a una parte. Este Gobierno es peligroso, dicen que negocian y que dialogan pero luego sólo pactan con Junts», señaló.

CEOE: nueva estrategia

La cúpula de la CEOE debatirá este miércoles qué estrategia seguir a partir de ahora. Los empresarios ya tomaron en la anterior legislatura la decisión de levantarse de la mesa y no negociar nada más con Trabajo después de que el Gobierno cambiara la reforma laboral por la puerta de atrás después de haberla pactado dentro del ámbito del diálogo social.

Ahora la situación es parecida, explican algunas fuentes. Díaz se ha negado a indexar la subida del salario mínimo a los contratos públicos y a aprobar bonificaciones para el sector agrario, como pedían los empresarios. Además, ha acabado tomando una decisión unilateral y perjudicial, después de amenazarles y chantajearles. Y después ha desvelado una petición de una última reunión que no fue cierta.

Y no es sólo eso. Porque dentro de las cesiones a los nacionalistas por parte del Gobierno para obtener su apoyo para la legislatura se incluye por ejemplo la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los nacionales, algo que había sido un caballo de batalla de la CEOE durante la negociación de la reforma laboral. Ahora, es una de las cesiones del PSOE al PNV a cambio de sus seis votos.