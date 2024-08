El cofundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, ha sido detenido en el aeropuerto francés de Le Bourget por una supuesta violación de las leyes de la Unión Europea. Sin embargo, la plataforma niega que se haya incumplido ninguna norma y que su director general es inocente. Es más, el empresario considera que está sufriendo una persecución por parte de los medios similar a la que padeció Meta en su momento, dado que considera que su modelo es tan disruptivo que provoca críticas.

Así, en marzo de este año, el empresario realizó unas declaraciones en las que dejaba ver que su red social estaba sufriendo una persecución, y aprovechaba para equipararse con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook: «Todas las grandes aplicaciones de redes sociales son blanco fácil de críticas debido al contenido que albergan. No recuerdo ninguna plataforma social importante cuya moderación haya sido elogiada constantemente por los medios tradicionales».

«La cobertura mediática de los esfuerzos de moderación de Meta ha sido particularmente negativa durante la mayor parte de su historia. Curiosamente, Meta también fue la primera empresa de redes sociales que alcanzó una valoración de más de un billón de dólares. Es probable que Telegram tenga que pasar por etapas de crecimiento similares antes de superar las plataformas heredadas. A medida que crezcamos rápidamente en escala e importancia, resolveremos cualquier desafío potencial de la misma manera que hacemos todo lo demás: con eficiencia, innovación y respeto por la privacidad y la libertad de expresión», afirmó Durov.

Todo el mundo ha puesto los ojos sobre el multimillonario ruso, del que se sospecha que acumula una fortuna de cerca de 15.500 millones de dólares (alrededor de 13.900 millones de euros). En general, las cuentas de Telegram son un misterio, pues el empresario no ha querido hacerlas públicas. No obstante, eso no impide que no se conozcan algunos datos. La red social cuenta con 900 millones de usuarios en todo el mundo y factura «cientos de millones de dólares».

Los ingresos de la aplicación no han estado siempre ahí. Es más, Durov ha tenido que introducir anuncios y servicios premium pese a haber declarado en varias ocasiones que no quería hacerlo. Hasta ese momento, la red social se mantenía a base de bonos y deuda que conseguía a través de grandes fondos como el de Abu Dabi.

La idea del CEO de Telegram era irrumpir en la Bolsa de Estados Unidos con el objetivo de convertir parte de esa deuda en acciones de la compañía. Es decir, el empresario ruso quería transformar la deuda sénior no garantizada en capital con un descuento de entre el 10% y el 20% sobre el precio de salida de las acciones.

Las previsiones de la compañía establecían el año 2026 como límite para ese salto bursátil, algo que ahora queda en el limbo tras la detención de su director general. Así, Francia considera que la aplicación no toma medidas para prevenir los actos delictivos dentro de su interfaz, algo que la plataforma niega rotundamente.

En un comunicado, Telegram ha asegurado la inocencia de su cofundador: Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales. Su moderación se ajusta a los estándares de la industria y mejora constantemente. Durov no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia a Europa. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma».

Además, la empresa ha remarcado que «casi mil millones de usuarios en todo el mundo utilizan Telegram como medio de comunicación y como fuente de información vital». «Estamos esperando una pronta resolución de esta situación», ha sentenciado.

El CEO de Telegram

Según la revista Forbes, Durov acumula cerca de 15.500 millones de dólares y se sitúa entre las 10 personas más ricas de Rusia. En 2020, su patrimonio era de 12,7 millones de dólares, por lo que el empresario no ha dejado de aumentar su fortuna en los últimos años.

Una riqueza y un protagonismo que no comparte con su hermano mayor, Nikolai Durov, quien fundó con él Telegram en 2013. Su socio y pariente se mantiene más al margen y no da tanto la cara al público.

Pavel Durov no ha mantenido una buena relación con el presidente de su país, Vladimir Putin. De hecho, antes de crear Telegram, los hermanos habían desarrollado una aplicación similar llamada VK. Sin embargo, el entorno del dirigente ruso compró el 88% de la empresa, algo que empujó a Durov a vender su participación, por la que ganó unos cuantos cientos de millones de dólares.

Con Telegram ya operando, Durov volvió a enfrentarse con Putin al no querer entregar a los servicios de seguridad rusos información acerca de los ucranianos implicados en el Euromaidan (revolución que acabó con el ejecutivo prorruso de Kiev en 2013).

La disputa se alargó y el empresario decidió abandonar Rusia para siempre en 2014. De hecho, Durov llegó a afirmar que el régimen de Putin hacía imposible que los negocios por Internet se desenvolvieran en el país.