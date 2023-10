La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha organizado este jueves 19 de octubre la Asamblea General Electoral en la sede nacional de CEOE, tal y como establecen sus estatutos, a cuyo evento ha asistido OKDIARIO. Los máximos representantes de las organizaciones de jóvenes empresarios de los diferentes puntos de España se han reunido para reelegir a Fermín Albaladejo como presidente de la patronal. El acto ha sido clausurado por el presidente del senado de España, Pedro Rollán Ojeda, y por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Fermín Albadalejo ha sido el único candidato que ha concurrido a estas elecciones internas y ha contado con el 80% de los avales. El empresario también forma parte de las patronales CEOE y Cepyme. Al acto han asistido también personalidades como Javier Maroto, senador de España por el Partido Popular, o Antonio Magraner, vicepresidente de CEAJE, presidente de ATA Madrid y secretario general de FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios).

Fermín Albadalejo: reelegido con 97,2%

Albadalejo ha asistido a su reelección portando un lazo para conmemorar a las pacientes con cáncer de mama. El representante ha contado con el 97,2% de los apoyos. El empresario ha afirmado en su discurso de investidura que «hoy escenificamos una nueva generación, una nueva promoción, la número 14. Diez presidentes me han precedido en este cargo. Somos un eslabón más en la larga cadena de la historia de los jóvenes empresarios de España».

«Han pasado más de 30 años desde que unos jóvenes pioneros se unieron para defender los intereses de los empresarios menores de 40 años. Ese primer eslabón dio paso a 11 presidentes hasta el día de hoy. Quiero acordarme de todas y cada una de las personas que que dedicaron su tiempo a esta organización, como presidentes, vicepresidentes, secretarios generales o miembros de comités ejecutivos allá donde estuvieran y en especial de nuestro fundador de Pepe Barroso», ha recordado el dirigente.

El presidente de CEAJE ha dedicado unas palabras a su recorrido dentro de la patronal: «Gracias a este gran equipo en los últimos años hemos crecido como organización y es que ostentamos la Secretaría General Permanente de la FIJE. Recibimos también la patronal europea, somos miembros de pleno derecho del G20, jóvenes empresarios, hemos llevado nuestra voz ante el Santo Padre, hemos participado en la redacción de la Ley de startups y la Ley crea y crece, además de otras muchas aportaciones».

Además, el representante ha recordado el respaldo con el que cuenta su organización: «Contamos con el apoyo de más de 50 empresas colaboradoras como Telefónica, BBVA, Banco Santander, Grupo Estelantis, Eroski y otras más, pero también con empresas públicas como el Instituto de Crédito Oficial, ENISA y CESCE, que apoyan y apuestan por nosotros».

Contexto político y macroeconómico

Fermín Albadalejo ha hablado en su discurso sobre la situación del contexto político y macroeconómico: «Nuestra economía ha vivido uno de los tiempos más convulsos de la historia en un periodo muy reducido. Podría parecer una distopía, una película de ciencia ficción, pero todo lo contrario. Ha sido cierto. Hemos vivido una pandemia, una paralización de la economía, una reducción temporal de nuestra libertad de movimiento a la vez que hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos como sociedad, que incluye una aceleración tecnológica exponencial y la aparición de la inteligencia artificial, pero también nuevas guerras en esta parte del mundo».

Esa situación ha resultado en problemas para la economía. «La desestabilización política global con un terrorismo pujante, el desempleo juvenil, la inflación corriendo por las venas de la economía como el colesterol malo, el incremento del coste de la energía o de las materias primas… Todo ello se traslada directamente a las familias, ralentizando inevitablemente el crecimiento de nuestra economía», ha explicado el empresario.

«La subida de tipos de interés está golpeando a muchas empresas, aumentando sus costes financieros y mermando su capacidad de inversión», ha defendido Albadalejo. «Las medidas que la mayoría de gobiernos europeos han llevado a cabo han financiado indirectamente a los ciudadanos, haciendo crecer exponencialmente la deuda pública en los últimos tres años, deuda que será pagada por cada ciudadano vía impuestos, más intereses»

El presidente ha criticado la política fiscal que el Gobierno ha llevado a cabo: «La presión fiscal es un tema de debate constante. Si bien es cierto que los impuestos son esenciales para financiar los servicios públicos y programas sociales, también es necesario encontrar un equilibrio que promueva el crecimiento económico y la equidad. Es crucial abordar la complejidad del sistema tributario, simplificarlo para facilitar el cumplimiento y reducir las cargas administrativas para las empresas, especialmente las más pequeñas».

«La estructura del Estado, al igual que los impuestos, no ha dejado de crecer y cada vez es más costoso mantenerlo. En la actualidad, y sin contar el gasto en pensiones contributivas, el Estado paga 18 millones de nóminas públicas frente a 14 millones de nóminas privadas. Al igual que las empresas necesitan adaptarse y ser más competitivas en sus procesos. Deberíamos exigir lo mismo al Estado», ha sentenciado.

La trayectoria de Fermín Albaladejo

El presidente cuenta con una larga trayectoria dentro del sector privado. El representante comenzó su carrera con 19 años en los sectores de logística, hostelería y energías renovables. Además, Fermín Albaladejo estuvo presente en el mundo de las asociaciones desde jóven. El empresario se incorporó a AEDHE (Asociación de Empresarios del Henares) y a AJE Madrid (Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid), donde sería nombrado vicepresidente.

«Desde que con 24 años me asocié con mi primera empresa, ha pasado mucho tiempo y he hecho muchos kilómetros. Pero tengo que deciros que no he dejado de encontrarme con jóvenes empresarios y empresarias incansables, grandes personas con las que he compartido muchas horas de trabajo para posicionar a CEAJE como la organización que es hoy», ha declarado Albadalejo durante su investidura.

El líder de CEAJE formó parte de la directiva de la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid). En 2014, Albadalejo asumió el cargo de secretario general dentro de la patronal que ahora dirige. El presidente lleva en el cargo desde 2016 y ya fue reelegido en 2019.

El representante también dirige la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de la CEOE desde 2018 y es el miembro más joven de CEOE y Cepyme.

Seguirá ampliación