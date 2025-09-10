Casi la mitad de los trabajadores españoles no entiende su nómina

La nómina sigue siendo en 2025 un documento complejo y poco comprendido en su totalidad, pese a que los empleados lo reciban cada mes. De hecho, el 42% de los trabajadores asegura no entender completamente su nómina, tal y como asegura el nuevo estudio de PayFit.

Para comprender mejor las expectativas y dificultades de los empleados, PayFit, solución de gestión de nóminas y recursos humanos para pymes, publica en colaboración con Ipsos Digital un análisis sobre la nómina de los empleados en España. Realizado en julio de 2025 con una muestra de 650 trabajadores españoles, esta nueva edición confirma la dificultad de los términos de dicho documento y la capacidad de los empleados para descifrar su contenido.

El desglose de los impuestos es uno de los principales problemas a la hora de entender la nómina al completo. El 41% de los encuestados declara verse limitado en todo lo relacionado con los impuestos de su nómina, el 20% no comprende los datos incluidos sobre la cotización a la Seguridad Social, el 21% tiene dificultades para entender sus bonus y pagas extras y, además, el 16% no comprende cuánto cobrará ante una baja médica.

Otro de los principales inconvenientes a la hora de leer una nómina es su lenguaje técnico, pues muchos empleados se sienten perdidos ante la jerga y los acrónimos presentes en ella. Un hecho que lleva a que la mayoría de los trabajadores sólo lea una línea de su nómina: el líquido a percibir.

«Muchos empleados consideran la nómina como un documento que les permite conocer su salario neto, pero es un documento que contiene mucha más información. Es fundamental que comprendan, por ejemplo, la finalidad de las remuneraciones, los costes para la empresa o las cotizaciones a la Seguridad Social, y que comprendan su situación financiera diaria», afirma Julia Mediano, directora de ventas en PayFit España.

Cuando un trabajador tiene una duda sobre su nómina, lo habitual es que acuda al departamento de RRHH (33% de los encuestados), aunque el 15% recurre a alguien de su entorno para salir de dudas. Sin embargo, la realidad es que las consultas son limitadas: el 76% de los empleados declara hacer este tipo de preguntas al departamento, como mucho, dos o tres veces al año.

Entender cada concepto de la nómina

En línea con su misión de hacer este trámite más claro y accesible, PayFit presenta la primera nómina interactiva del mercado, impulsada con IA, una funcionalidad de la que ya pueden beneficiarse los más de 250,000 empleados que reciben su nómina a través de PayFit.

La nómina interactiva está diseñada para ayudar tanto a empleados como a administradores a entender las líneas que componen su salario. Esta funcionalidad permite descifrar fácilmente los términos técnicos, acrónimos o elementos de cálculo presentes en la nómina, haciendo más fácil la cultura financiera de cada empleado.

Esta novedad es accesible directamente desde el espacio personal, el recorrido está adaptado a cada perfil, y cada línea de la nómina se vuelve interactiva. El usuario puede consultar una definición simple y clara, generada por inteligencia artificial (LLM). Y si desea profundizar, puede acceder a una explicación detallada proporcionada por los expertos de PayFit, incluyendo información transparente sobre las reglas de cálculo aplicadas.

Todas las líneas de la nómina están cubiertas por una definición, con explicaciones más detalladas donde se centran en los temas más complejos: beneficios en especie, bajas médicas, regularizaciones, IRPF y Seguridad Social entre otras.

«La nómina es un documento fundamental en la vida de los empleados y, sin embargo, sigue siendo incomprensible para la mayoría de ellos. Con la nómina interactiva, continuamos con nuestra misión de hacerla más legible, línea por línea, sin elementos superfluos. Reforzamos el vínculo de confianza entre las empresas y sus empleados y ofrecemos más transparencia a los empleados», ha declarado Firmin Zocchetto, cofundador y CEO de PayFit.