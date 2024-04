El capítulo de la contratación de David Broncano y su programa La Resistencia en RTVE no está cerrado, por las dudas legales que genera la fórmula utilizada por la presidenta provisional de la cadena, Concepción Cascajosa, militante del PSOE, para sacarlo adelante en el consejo de este miércoles. Cascajosa ha utilizado su voto de calidad para aprobar el contrato de Broncano pese a que había cuatro votos a favor, tres en contra (PP) y una abstención (José Manuel Martín Medem, Sumar), saltándose un informe de la asesoría jurídica de RTVE de abril de 2023 que determinó que sólo se podía utilizar el voto de calidad en caso de empate a votos a favor y votos en contra.

«Es cierto que así es como se ha actuado siempre dentro del consejo. El voto de calidad se usaba en caso de empate, sin contar las abstenciones. Por eso precisamente Medem se ha abstenido, y lo ha dicho expresamente en el consejo de la semana pasada y en el de este miércoles. Se abstenía para que no se pudiera utilizar el voto de calidad», señalan fuentes conocedoras de la situación.

Sin embargo, tras el fiasco del consejo de la semana pasada, Cascajosa ha esgrimido en el de este miércoles un informe de la Abogacía del Estado que permite que se use ese voto de calidad si hay un empate entre votos a favor y votos no a favor, es decir, que cuenta las abstenciones como votos en contra. «Esta fórmula es cierto que no la habíamos utilizado hasta ahora y es verdad que genera incertidumbre y dudas», admiten fuentes internas. Según explican, varios consejeros han advertido en la reunión de este miércoles sobre el informe de abril de 2023 de la asesoría jurídica de RTVE. «Se pidió expresamente para resolver dudas sobre el voto de calidad del presidente y cuándo se podía utilizar. La asesoría jurídica determinó que sólo podía utilizarse en caso de empate a votos y no contaba las abstenciones como voto negativo», explican fuentes internas.

La consecuencia es que estas dudas jurídicas podrían abrir la puerta a la impugnación de los acuerdos del consejo, entre ellos la contratación de Broncano por dos temporadas y un montante total de 28 millones de euros. Consejeros del PP estarían estudiando esta posibilidad tras la maniobra de Cascajosa para cumplir con las pretensiones de Moncloa con Broncano -quiere al cómico para competir directamente con Pablo Motos y El Hormiguero-.

Pero, además, hay otro argumento que podría servir para una impugnación del millonario contrato de Broncano. Y es el mandato que salió del consejo del 11 de marzo de RTVE, donde la ex presidenta Elena Sánchez frenó la aprobación de este contrato y forzó una votación para negociar con la productora rebajar su duración a un año.

Sobre este asunto también ha habido polémica en el consejo de este miércoles, ya que algunos consejeros han recordado que el mandato expreso del consejo del 11 de marzo fue renegociar el contrato a un sólo año, no dos como se ha firmado finalmente. «Ante esta pregunta, el secretario del consejo ha señalado que técnicamente ese mandato se había cumplido porque a la productora se le había propuesto rebajar a un año el contrato. Otra cosa es que no lo ha aceptado y se ha firmado por dos, pero los asesores jurídicos han dicho que el mandato se ha cumplido, aunque es verdad que es polémico y hay dudas», señalan estas fuentes.

Los dos argumentos añaden más incertidumbre a la maniobra de Cascajosa de este miércoles para aprobar el millonario contrato de Broncano, como quiere Moncloa para desactivar a Pablo Motos. Una maniobra que ha tenido que hacer Cascajosa ante la nueva ausencia de Elena Sánchez del consejo, como ha adelantado este diario.

Precisamente, antes de ser cesada como presidenta interina en marzo, Elena Sánchez contestó por escrito una batería de preguntas del PP sobre RTVE. Sánchez contesta con evasivas a las preguntas de los diputados del PP, entre ellas las que le interpelaban por las presiones de Moncloa o sobre pedir a Presidencia del Gobierno cambiar el equipo directivo de la cadena pública.