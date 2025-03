La ‘carta de miedo’ de Hacienda: van a por ti que va a por ti con multas nunca vistas

Parece que los pagos por internet o las transacciones que realizamos online, están ahora más que nunca, en el punto de mira de Hacienda. Si bien hace poco supimos que la Agencia Tributaria va a seguir los pagos que se hacen por bizum, especialmente en el caso de empresas y autónomos, ahora además también va a fijarse al detalle con todo lo que se vende por plataformas populares como Vinted o Wallapop, es posible que tengamos que declararlo. Toma nota entonces, porque es posible que recibas una carta de Hacienda y en el caso de no cumplir con lo exigido podrían multarte.

Es más que evidente, que en los últimos años, la compraventa de productos de segunda mano ha crecido de manera espectacular, dado que son muchas las personas que se han aficionado no sólo a vender ropa, sino también muebles o dispositivos electrónicos que ya no utilizan. De este modo, lo que comenzó como una forma de ganar algo de dinero extra o dar una segunda vida a los objetos, se ha acabado convirtiendo en un mercado en auge. Es más, la facilidad para vender y comprar sin intermediarios ha llevado a miles de ciudadanos a utilizar estas plataformas de forma habitual e incluso algunos se dedican a comprar artículos baratos para luego revenderlos a precio más elevado. Una práctica que sin embargo, no pasa desapercibida para la Agencia Tributaria. Así, con la llegada de la campaña de la Renta 2024-2025 el próximo 2 de abril, muchos vendedores se preguntan si deben declarar sus ingresos y cómo hacerlo para evitar problemas con Hacienda. Y es que, desde hace un tiempo, los usuarios han comenzado a recibir lo que se podría definir como la carta de miedo, un aviso que alerta sobre posibles errores en la declaración fiscal. Lo que parece una simple advertencia puede transformarse en sanciones económicas que pocos se esperan.

La carta de Hacienda que puedes recibir

El motivo principal de este endurecimiento sobre las ventas de segunda mano es la entrada en vigor del Real Decreto 117/2024, que traspone la Directiva europea DAC7. Esta norma obliga a las plataformas de compraventa online a compartir con Hacienda los datos fiscales de los usuarios que hayan superado un determinado número de transacciones o ingresos anuales. Así, quienes han vendido más de 30 artículos o han obtenido más de 2.000 euros en un año natural pueden estar en el punto de mira de la Agencia Tributaria. La pregunta es: ¿quién debe preocuparse y qué implica realmente recibir esta temida carta?

¿Quién está obligado a declarar sus ventas?

No todas las personas que venden artículos de segunda mano en plataformas digitales tienen que declarar sus ingresos. La clave está en si han obtenido un beneficio real con la venta. En otras palabras, si alguien vende un objeto por menos de lo que le costó en su momento, no está generando una ganancia patrimonial y, por lo tanto, no está sujeto a tributación en el IRPF.

El problema surge cuando la venta genera un beneficio. Por ejemplo, si alguien compra una prenda de ropa de marca a precio reducido (como por ejemplo en Rebajas) y la revende por un valor superior, Hacienda lo considera una ganancia patrimonial y debe tributar como tal. Según la normativa vigente, estas ganancias tributan en la base del ahorro con un tipo impositivo progresivo: 19% para los primeros 6.000 euros, 21% hasta los 50.000 euros, 23% hasta los 200.000 euros y 28% a partir de los 300.000 euros.

¿Qué pasa si recibes esta carta?

La llamada carta de miedo de Hacienda no es una multa en sí misma, sino una advertencia. En ella, la Agencia Tributaria informa al contribuyente de que ha detectado movimientos en su cuenta que pueden no haber sido declarados correctamente. La intención de estas cartas es dar la oportunidad de presentar una declaración complementaria para corregir los errores antes de que se inicie una inspección más severa.

Si el contribuyente hace caso omiso de la advertencia y Hacienda determina que ha ocultado ingresos, las multas pueden ser muy elevadas. En casos de omisión o declaración incorrecta, las sanciones oscilan entre el 50% y el 150% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad del caso. Es decir, si alguien ha omitido 2.000 euros en ganancias, podría enfrentarse a una sanción de entre 1.000 y 3.000 euros, además de tener que pagar los impuestos correspondientes.

¿Qué ocurre con los vendedores profesionales?

La situación cambia cuando se trata de vendedores que utilizan plataformas como Vinted o Wallapop como un canal de negocio habitual. En estos casos, deben tributar como cualquier otro comerciante. Esto implica registrarse como autónomos, emitir facturas con IVA y declarar los ingresos como actividad económica en el IRPF.

Para los autónomos, la Agencia Tributaria exige que cada transacción quede reflejada en su contabilidad. Esto implica que cada venta debe documentarse adecuadamente y que las plataformas pueden actuar como intermediarias en el pago de impuestos. No cumplir con estas obligaciones puede derivar en inspecciones y sanciones aún más severas, además de la obligación de regularizar la situación con carácter retroactivo.

Cómo evitar problemas con Hacienda

Dado que la vigilancia de la Agencia Tributaria se ha intensificado, es fundamental que quienes venden artículos de segunda mano conozcan bien las reglas. Para evitar problemas y sanciones, se recomienda: