Capgemini cierra el proceso de adquisición de Cloud4C

Capgemini ha anunciado este miércoles el cierre de la adquisición de Cloud4C, proveedor de servicios gestionados basados en la automatización para entornos híbridos, privados, públicos y soberanos de cloud, una operación que ampliará la presencia de la empresa en el mercado de servicios gestionados de cloud.

La integración de Cloud4C permitirá al grupo seguir desarrollando marcos específicos para cada sector, propiedad intelectual, activos y soluciones de IA generativa (Gen AI) para la gestión de cloud y migraciones fluidas, gracias al equipo de Cloud4C, conformado por 1.600 profesionales especializados en servicios sustentados en plataformas con operaciones de IA y automatización.

Esta adquisición también acelerará el liderazgo de Capgemini en SAP, especialmente en servicios SAP integrales, y SAP RISE, gracias a la combinación de la experiencia en datos de Syniti (la compañía de gestión de datos adquirida por Capgemini en diciembre de 2024) con la gestión de cloud impulsada por la IA de SAP de Cloud4C.

El CEO de Capgemini, Aiman Ezzat, ha señalado que las capacidades combinadas de ambas compañías permitirán dar respuesta a «la creciente demanda de los clientes de plataformas de automatización de cloud potenciadas por Gen AI» con «soluciones escalables específicas para cada sector, que ayuden a las empresas a obtener un valor empresarial tangible».

Ezzat ha añadido que la gama integral de servicios de Cloud4C, «basada en una amplia experiencia tecnológica y con operaciones de cloud hiperautomatizadas en todos los niveles», reforzará el liderazgo del grupo en servicios gestionados para entornos híbridos de cloud, «un mercado en constante evolución».

Según el presidente no ejecutivo de Cloud4C, Sridhar Pinnapureddy, los servicios y habilidades complementarios de ambas compañías «facilitarán una integración fluida» que permitirá a los clientes acceder a «nuevos y mejorados servicios gestionados en el cloud» y a los miembros del equipo de Cloud4C, «trabajar en proyectos de vanguardia para las principales marcas de todo el mundo».