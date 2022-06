La camisa de lino de Emidio Tucci arrasa en El Corte Inglés por su precio y calidad

Nada más elegante y apropiado que el lino para verano, este tejido deja respirar la piel y te mantiene fresco cuando empiezan a subir las temperaturas. Si aún no tienes ninguna pieza en el armario, tienes que hacerte con la camisa de lino de Emidio Tucci que arrasa por su estilo y precio.

La camisa de lino de Emidio Tucci más ‘top’ de El Corte Inglés

Esta camisa es ideal para vestir elegante, pero con un toque desenfadado más que apropiado para verano, podrás ir cómodo y fresco durante todo el día y lo mejor es que es tan fácil de combinar que podrás repetir conjunto una y otra vez. ¡Es un básico de armario que ahora puedes conseguir a un precio de escándalo!

Por menos de 50 euros puedes llevarte a casa una camisa de lino de alta calidad con una caída suave y un diseño más que apropiado para verano. Tiene un cuello clásico y una manga larga y lisa que se ajustará al cuerpo de manera sofisticada. Su color beige es un básico para verano y podrás combinarlo con todo tipo de conjuntos para ir siempre ideal durante la temporada.

El corte de la camisa es tradicional, estas son de las más cómodas para llevar en verano, no se pegan al cuerpo y lo dejan respirar cuando los termómetros no paran de subir. El contorno de la camisa también es recto y cuenta con una sisa amplia. Una vez te la pruebes, no dejarás de usarla, es cómoda, elegante y su precio es más de adecuado teniendo en cuenta su calidad.

¿No eres muy de beige? Esto tampoco es un problema, en Emidio Tucci cuentan con varios colores para esta camisa de lino, desde azul marino para un look formal a un verde vibrante para darle color al verano. Todas ellas son un acierto en cuanto a moda, así que solo tendrás que hacerte con el color que más vaya con tu estilo.

El lino, el tejido más versátil para verano

El lino siempre es un acierto para verano, pero es importante cuidarlo con mimo para que luzca suave e impecable. Deberás evitar lavarlo a más de 30º en la lavadora y el planchado no puede ser a más de 1010º. Tampoco es muy recomendable echar productos muy agresivos o fuertes que pueden dañar o desteñir el material. Si escoges un detergente suave y sigues las instrucciones de lavado, podrás lucir camisa nueva año tras año en verano.

No te lo pienses más y eleva el estilo de tu armario sin gastar de más con esta camisa de lino de Emidio Tucci que está arrasando por su elegancia y sobre todo, por su precio. Es la oportunidad que buscabas para completar tu colección de camisas veraniegas y una vez la tengas, seguro que se convierte en tu favorita.

Puedes conseguirla en la página web de El Corte Inglés por 49,95 euros en una gran variedad de colores o aprovechar esta semana y pasarte por El Corte Inglés para preparar tu armario para la temporada antes de que arrasen con ellas. ¡No dejes que se te escapen, es de esas compras que uno hace y que sabe que va a amortizar!