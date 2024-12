Cambio confirmado con las pensiones: las novedades que entran en vigor en enero de 2025

El Gobierno confirmó este lunes 23 de diciembre la subida de las pensiones contributivas, que subirán un 2,8% a partir del próximo 1 de enero. El Consejo de Ministros también aprobó un incremento en las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas. Esto supone una revalorización de más de 12 millones de pensiones y prestaciones en 2025. Así que esto supone una buena noticia para millones de pensionistas que hay en España que verán como su ‘nómina’ mensual subirá en los próximos días.

El lunes 23 era el día que estaba marcado en rojo en el calendario como el de la confirmación oficial de la subida de las pensiones. Después de publicarse el pasado viernes 13 de diciembre el dato de inflación del mes de noviembre y confirmarse que las pensiones subirían un 2,8% conforme a la variación anual del IPC, el Gobierno confirmó la subida de todas las pensiones contributivas que incluyen las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares.

«El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema, de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2025. La subida, efectiva desde el próximo 1 de enero, supone un incremento del 2,8% de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado», informó el Gobierno a través de un comunicado en el que se confirmó la buena noticia para los 9,3 millones de pensionistas que hay en España.

Esta subida de las pensiones contributivas supondrá un incremento de alrededor de 600 euros al año para las personas que a día de hoy en España cobren una pensión media de jubilación. Por lo que respecta a las pensiones medias del sistema, subirán aproximadamente 500 euros, suponiendo un incremento de entre 30 y 40 euros al mes. «De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.441 euros al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento de 564,87 euros anuales», confirmaron desde el Ministerio.

«A lo largo de este año no sólo hemos mejorado los servicios públicos, sino que también hemos reforzado las prestaciones sociales (…) En el año 2024 la pensión media de jubilación ha subido nada más y nada menos que 734 euros anuales, hemos subido el salario mínimo interprofesional y hemos incrementado también la renta garantizada por el ingreso mínimo vital. En definitiva, hemos protegido el poder adquisitivo de nuestros mayores, también de los trabajadores y ya les anticipo que vamos a volver a hacerlo en el año 2025», se vanaglorió Pedro Sánchez.

Suben las pensiones mínimas en 2025

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también confirmó la subida de la pensión mínima, que crecerá alrededor de un 6% a partir del 1 de enero de 2025. También habrá un incremento de las pensiones no contributivas, que van destinadas a las personas que no cumplen con una cotización mínima y el Ingreso Mínimo Vital, «de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo».

«Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 9%», informó el Gobierno, que también confirmó que: «Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes».

De esta manera, la pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales, que subirá hasta los 15.786,4 en caso de que tenga un cónyuge a cargo. En caso de tener 65 años procedente de gran invalidez con cónyuge a cargo, subirá hasta los 23.673,17 euros. La menor cuantía tiene que ver en lo que respecta a la pensión de jubilación en caso de una persona menor de 65 años con cónyuge no a cargo, que se queda en 10.828,75 euros.

A partir del próximo 1 de enero, «la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%». Así que esto supone buenas noticias para las personas que reciban el total de 12 millones de pensiones tanto contributivas, como no contributivas, mínimas, e Ingreso Mínimo Vital que se incrementarán de cara al próximo año 2025.