CaixaBank tira la casa por la ventana con el regalo que todos queremos: así puedes conseguirlo

Las entidades bancarias ofrecen con frecuencia a sus clientes, o a quienes deseen serlo, una serie de regalos para captar su interés y hacer que utilicen sus servicios y productos lo máximo posible, lo que es beneficioso especialmente para los bancos. Te contamos el regalazo de CaixaBank a sus clientes y cómo conseguirlo para disfrutarlo al máximo… ¡es algo que todos quieren tener en casa!.

El regalo de CaixaBank por domiciliar tu nómina que te flipará

CaixaBank ha decidido tirar la casa por la ventana haciendo un regalo increíble a quienes decidan domiciliar su nómina en su entidad, tanto si son clientes antiguos como nuevos, siempre y cuando los antiguos no tuvieran ya su nómina domiciliada, en ese caso no podrían disfrutar de esta promoción ya que no tendrían una nueva nómina que domiciliar. Este regalo forma parte de una estrategia para fomentar las nóminas domiciliadas y lograr superar la cifra de 6 millones que la entidad se ha marcado como objetivo en este año 2023.

El fantástico regalo de CaixaBank por domiciliar tu nómina es a elegir entre una televisión de 32-50 pulgadas, dinero en metálico o una bonificación en la cuenta, todo en función de la cantidad que figure en los ingresos de las nóminas, prestaciones o pensiones. El televisor LG será de 32 pulgadas para quienes domicilien una nómina superior a 1.200€, mientras que si se superan los 2.500€ se puede elegir entre un televisor de 50 pulgadas o una bonificación en cuenta por valor del 5% TAE para los primeros 5.000 euros durante los dos próximos años.

Es importante que el regalo, aunque es un regalo, tiene sus condiciones, ya que para poder recibirlo hay que cumplir con algunos requisitos, además de domiciliar la nómina, también domiciliar al menos tres recibos en la misma cuenta y realizar al menos tres compras con tarjeta cada trimestre. En el momento en el que se deje de cumplir con alguno de los requisitos durante el tiempo establecido, la entidad bancaria podría solicitar al cliente que devuelva en dinero el valor del regalo recibido.

Además, CaixaBank ofrece también dinero en efectivo como regalo, pero en este caso únicamente para clientes con una cuenta Imagin que decidan domiciliar su nómina en ella durante al menos el primer trimestre del año. Si la nómina es inferior a 1.000€, el regalo será de 50 euros, mientras que si se supera esa cifra el regalo ascenderá a 200 euros.