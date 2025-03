Busca bien en tus cajones: las monedas y billetes de pesetas que ahora valen miles de euros

Puede que las generaciones más jóvenes no las recuerden, o de hecho, no las hayan conocido, pero lo cierto es que las pesetas formaron parte del día a día de los españoles durante más de un siglo. Desde su nacimiento en 1868 hasta su retirada oficial en 2002, fue el sistema monetario que estaba presente en cada transacción que se hacía en nuestro país, así como en cada pago y en cada compra y como no, era lo que se ahorraba, por lo que es posible que todavía haya personas que tenga que alguna que otra peseta, o cierta cantidad de esta moneda guardada en casa. Pero, ¿conoces cuáles son las monedas y billetes de pesetas que ahora valen miles de euros?.

Aunque el euro ya lleva más de dos décadas en circulación, muchas personas todavía conservan billetes y monedas de pesetas en algún rincón de su hogar. Pero lo cierto es que que pocos saben que algunas de esas piezas pueden valer una auténtica fortuna en el mercado del coleccionismo. A lo largo de los años, diversas ediciones de monedas y billetes han adquirido un valor especial debido a su rareza, su antigüedad o errores de impresión. Algunos de estos ejemplares han alcanzado precios desorbitados en subastas recientes, convirtiéndose en verdaderos tesoros para los coleccionistas. Por ello, si guardaste pesetas como recuerdo o algún familiar las tenía en casa y ahora las tienes tú, es hora de revisarlas porque podrías tener una pequeña fortuna sin saberlo.

Los billetes de 100 pesetas que pueden valer una fortuna

Entre los billetes más codiciados, hay varios ejemplares de 100 pesetas que han logrado cifras impresionantes en subastas. Su antigüedad, estado de conservación y rareza son factores determinantes en su cotización.

Uno de los más valiosos es el billete de 100 pesetas de 1875, perteneciente a la colección del marqués de la Ensenada, que se vendió recientemente por 8.000 euros. Su diseño, con alegorías a la ciencia y la industria, lo convierte en una pieza única y muy apreciada.

Otro caso sorprendente es el billete de 100 pesetas de 1938, que presenta la icónica imagen de la Dama de Elche. Su color marrón y violeta, junto con una numeración especial, han hecho que en una subasta se haya llegado a pagar 17.000 euros por él. Su excelente estado de conservación y detalles específicos lo convierten en un ejemplar único.

También destaca el billete de 100 pesetas de 1876, impreso en Nueva York por la American Bank Note Company. Este billete tiene una peculiaridad: en lugar de las firmas habituales, presenta la palabra muestra y specimen, lo que lo convierte en una rareza. En subastas, su precio ha alcanzado los 2.400 euros.

Si nos vamos a comienzos del siglo XX, encontramos el billete de 100 pesetas de 1900, con la imagen de Quevedo. Esta prueba sin firma ni numeración ha llegado a venderse por 1.200 euros. Más reciente, pero igualmente valioso, es el billete con la imagen del compositor Manuel de Falla, que puede alcanzar hasta 1.500 euros debido a ciertos errores de impresión en su reverso.

Las monedas de 100 pesetas más valiosas

Si en lugar de billetes, lo que conservas son monedas de pesetas, también podrías estar ante un hallazgo importante. Algunas ediciones de monedas han alcanzado cifras sorprendentes en el mercado de coleccionismo.

Una de las más codiciadas es la moneda de 100 pesetas de 1870, emitida en un periodo de transición tras la caída de Isabel II. Fabricada en oro, con un peso de 32,25 gramos y un diámetro de 36 milímetros, esta moneda se ha vendido en subastas por la impresionante cifra de 150.000 euros. Su rareza se debe a que solo se acuñaron una docena de ejemplares, lo que la convierte en una pieza casi imposible de encontrar.

Otro ejemplar que ha despertado gran interés es la moneda de 100 pesetas de 1897, con la imagen de Alfonso XIII. Con una tirada de apenas 810 unidades, esta moneda ha alcanzado precios cercanos a los 3.000 euros en pujas recientes.

Cómo saber si tienes una moneda o billete valioso

No todas las pesetas tienen un gran valor, pero hay ciertos aspectos clave que pueden indicar si una pieza merece la pena ser tasada:

Año de emisión : cuánto más antiguo, mayor suele ser su valor.

: cuánto más antiguo, mayor suele ser su valor. Errores de impresión o acuñación : fallos en el diseño o numeración especial pueden aumentar su cotización.

: fallos en el diseño o numeración especial pueden aumentar su cotización. Cantidad de unidades emitidas: cuanto más escasa sea una serie, más elevada será su demanda.

cuanto más escasa sea una serie, más elevada será su demanda. Estado de conservación: las piezas en perfecto estado alcanzan precios mucho más altos.

Si crees que tienes una moneda o billete de valor, lo mejor es acudir a un experto en numismática o revisar las últimas subastas para conocer su posible cotización. Lo que un día fue dinero en efectivo, hoy podría ser un objeto de colección que te haga ganar miles de euros.

No pierdas la oportunidad y revisa bien en tus cajones, porque quizá tengas en casa un pequeño tesoro sin saberlo.