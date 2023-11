Bruselas vuelve a desmentir al Gobierno de Pedro Sánchez. Los constantes ataques de los ministros del Ejecutivo, entre ellos Yolanda Díaz, titular de Trabajo, a las empresas y las constantes referencias a los extraordinarios beneficios de las empresas como causa del alza del IPC han quedado desmentidos por Bruselas. Un reciente informe de la Comisión Europea desvela que España es el país de Europa -junto con Portugal y Eslovenia- donde los beneficios de las empresas menos impacto tuvieron en el incremento del IPC en el periodo 2019-2022.

Los ataques del Gobierno a las empresas han sido constantes, mientras éstas negaban los supuestos beneficios que les imputaban y ser las culpables de la subida del IPC. La vicepresidenta segunda, Díaz, llegó a decir en enero que «alguien se estaba forrando con la subida de los precios», culpando directamente a «los beneficios de las empresas» del alza de la inflación. Los precios subieron un 8,4% en 2022 y los alimentos han alcanzado hasta un 15% de incremento.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, llegó a anunciar en abril la creación de un observatorio para vigilar los márgenes de las empresas, poniendo el foco de nuevo en las compañías y en los empresarios señalándoles como los culpables del alza de la inflación.

El informe de la Comisión Europea viene a desmentir que los beneficios empresariales sean los culpables del alza de la inflación en España de 2019 a 2022. Como se ve en el siguiente gráfico (la parte totalmente amarilla son los beneficios empresariales), en España (ES) apenas influyeron sobre el incremento de los precios.

España está al nivel de Portugal y Eslovenia como los tres países de Europa donde menos impacto tuvieron los beneficios empresariales en la inflación. Según el análisis de la Comisión Europea, en España el principal causante de la subida de los precios en el periodo 2019-2022 fueron los precios de la energía (azul intenso) y los cuellos de botella en el comercio internacional provocados por accidentes y pandemias (azul claro). Esos límites al comercio mundial ayudaron también al shock de los precios de la energía.

Además, en España ha tenido un mayor impacto en la inflación la subida de los costes laborales (rayas amarillas) que los beneficios empresariales, como muestra el gráfico. En el apartado de costes laborales España sí está más en la media de lo que ha sucedido en el resto de los países miembro.

La inflación ha sido el gran problema de la economía europea y el BCE espera que a partir de ahora siga subiendo o al menos modere su tendencia a la baja de los últimos meses. El fin del efecto base y el fin de las ayudas a la energía puestas en marcha por los gobiernos nacionales provocarán este cambio.

IVA, luz

No es la primera vez que Bruselas dice lo contrario que el Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo ya culpó a la negativa de la Comisión Europea para no reducir el IVA de las mascarillas o de la luz y el gas. Ministros como María Jesús Montero, de Hacienda, aseguraban en público que Bruselas no permitía rebajar al mínimo muchos productos.

La realidad era diferente e incluso Bruselas desmintió públicamente que se opusiera a la rebaja del IVA de las mascarillas o de la luz en España. Estas medidas fueron aprobadas finalmente por Sánchez, pero con retraso e incluso meses después de que el PP las exigiera para hacer frente a la crisis del coronavirus.