El Ibex 35 cae un 0,25% en la apertura, pero mantiene los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un descenso del 0,25%, lo que le ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.600 puntos, situándose en los 17.618,4 puntos en torno a las 09.00 horas. En concreto, la semana ha estado marcada, entre otros factores, por la desescalada del conflicto iniciado por Estados Unidos en torno a Groenlandia. Tras amenazar con imponer aranceles y contemplar el uso de la fuerza para tomar la isla ártica, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su intención de controlar la región mediante el diálogo, descartando así una intervención militar.

También en el plano internacional, Trump ha presentado una demanda de, al menos, 5.000 millones de dólares (4.257 millones de euros) contra el banco JPMorgan Chase y su consejero delegado, Jamie Dimon, por, supuestamente, haberle negado acceso a sus servicios financieros por motivos políticos.

Por otro lado, el mandatario estadounidense ha confirmado el traslado de «más de 50 millones de barriles» de petróleo venezolano a su país, asegurando que llegarán «muchos más», mientras que ha destacado el «fuerte liderazgo» de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Asimismo, TikTok ha confirmado el establecimiento de una sociedad conjunta «de propiedad mayoritariamente estadounidense» y en la que la compañía china ByteDance mantendrá una participación del 19,9% para operar en Estados Unidos, lo que permitirá a la plataforma de microvideos evitar la prohibición de la aplicación en el país.

En el terreno empresarial español, Cellnex ha cerrado la venta de Towerlink France, su negocio de centro de datos en Francia, a Vauban Infra Fibre (VIF) tras finalizar con éxito del proceso de información y consulta con el comité de empresa de Cellnex France, propietaria de las acciones vendidas, y una vez cumplidas las condiciones de cierre acordadas cuando se anunció la operación el pasado mes de octubre.

Además, CaixaBank ha ejecutado el 31,99% de su programa de recompra de acciones en las nueve primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,28%), Acciona Energía (+0,47%) y Telefónica (+0,39%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-1,47%) y Acerinox (-1,19%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 0,6% para Milán, del 0,35% para París, del 0,21% para Francfort y del 0,02% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- ascendía un 0,52%, hasta los 64,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,57%, hasta los 59,70 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1740 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,262%.