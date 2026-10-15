El BOE confirma el festivo del 2 de noviembre sólo en estas comunidades, habrá puente por el Día de Todos los Santos

El calendario laboral de 2026 pone su broche final con varios festivos en los últimos dos meses del año. El próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, caerá en domingo. Esto produce que algunas comunidades autónomas trasladen la festividad al lunes 2 de noviembre, ofreciendo a sus trabajadores un fin de semana largo.

Aunque, no todos los españoles disfrutarán de este breve puente porque la decisión dependerá del calendario laboral aprobado por cada comunidad autónoma.

¿Dónde es festivo el 2 de noviembre?

El calendario laboral publicado por el Boletín oficial del Estado confirma que las comunidades autónomas que han establecido el lunes 2 de noviembre como día festivo son las siguientes:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Canarias.

Castilla-La Mancha.

Castilla y León.

Extremadura.

Comunidad de Madrid.

Navarra.

En estos nueve territorios los trabajadores que descansan normalmente los sábados y los domingos disfrutarán de tres días de descanso seguidos, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

¿Qué ocurre en el resto de España?

En las comunidades donde el 2 de noviembre no figura festivo, el lunes será una jornada laboral ordinaria, excepto que exista alguna festividad local o disposición específica. Así que, antes de organizar cualquier tipo de escapada se recomienda consultar el calendario laboral correspondiente.

Por lo tanto, esta festividad no se aplicará de forma automática en todo el territorio español aunque sea fiesta nacional. Unos días que llegarán como un respiro para los trabajadores e impulsará el turismo rural, las escapadas de otoño y las reuniones familiares previas a las fiestas navideñas.