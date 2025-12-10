El BOE anuncia un cambio drástico: millones de españoles sufrirán una reducción en su nómina desde enero de 2026

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una de las medidas clave dentro de la reforma del sistema de pensiones de España, diseñada para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, a partir del 1 de enero de 2026, millones de trabajadores verán reflejado en su nómina un pequeño ajuste debido a un incremento en la cotización destinada al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la «hucha de las pensiones»

El MEI es una cotización que se añade a las nóminas desde 2023 para reforzar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar el pago de las pensiones, especialmente de la generación del baby boom. Estará vigente, en principio, hasta 2032, cuando se evaluará su continuidad hasta 2050. Su porcentaje aumenta progresivamente, y en 2025 supone un 0,8%, repartido en 0,67% para la empresa y 0,13% para el trabajador.

Cambios en la nómina en 2026

Según lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el MEI aumentará en 2026, pasando de una aportación del 0,8% (en 2025) al 0,9% sobre la base de cotización. Este incremento se desglosará de la siguiente manera en la nómina: el 0,75% lo asumirán las empresas y el 0,15% lo aportarán los trabajadores. Para ponerlo en práctica, estos son algunos ejemplos de cómo se verá reflejado este aumento en la cotización del MEI en la nómina:

Con un salario de 1.400 €, la aportación total al MEI es de 12,60 €, de los cuales la empresa asume 10,50 € y el trabajador 2,10 €, resultantes de aplicar el 0,9% al salario bruto.

Con 1.500 € brutos, la deducción asciende a 13,50 €, repartidos en 11,25 € a cargo de la empresa y 2,25 € aportados por el trabajador.

Para un salario de 1.600 €, la aportación total es de 14,40 €, correspondiendo 12,00 € a la empresa y 2,40 € al trabajador según el porcentaje establecido.

Con 1.700 € de salario, el MEI supone 15,30 €, donde la empresa paga 12,75 € y el trabajador contribuye con 2,55 €.

En un salario de 1.800 €, la deducción total es de 16,20 €, distribuida entre 13,50 € aportados por la empresa y 2,70 € por el trabajador.

Para un sueldo de 1.900 €, el MEI asciende a 17,10 €, con 14,25 € a cargo de la empresa y 2,85 € del trabajador.

Con 2.000 € brutos, se deducen 18,00 €, siendo 15,00 € aportados por la empresa y 3,00 € por el trabajador.

En un salario de 2.100 €, la aportación total es de 18,90 €, donde la empresa paga 15,75 € y el trabajador 3,15 €.

Con 2.200 € de salario, el MEI suma 19,80 €, repartidos en 16,50 € de la empresa y 3,30 € del trabajador.

Para un salario de 2.300 €, la deducción total es de 20,70 €, con 17,25 € aportados por la empresa y 3,45 € por el trabajador.

Con 2.400 € brutos, la aportación asciende a 21,60 €, siendo 18,00 € responsabilidad de la empresa y 3,60 € del trabajador.

En un salario de 2.500 €, el total del MEI es de 22,50 €, repartido entre 18,75 € de la empresa y 3,75 € del trabajador.

Para un sueldo de 2.600 €, la deducción es de 23,40 €, con 19,50 € aportados por la empresa y 3,90 € por el trabajador.

Y con 2.700 € de salario, el MEI alcanza los 24,30 €, correspondiendo 20,25 € a la empresa y 4,05 € al trabajador.

Es importante señalar que este porcentaje se aplica sobre la base de cotización en la nómina, de manera que aquellos trabajadores con salarios más altos tendrán una mayor aportación en términos absolutos.

Evolución del MEI: una medida gradual

La implementación del MEI está diseñada de manera gradual. En 2026, subirá al 0,9% sobre la base de cotización, pero este porcentaje aumentará progresivamente en los próximos años:

2027: el porcentaje de cotización será del 1%, con un 0,83% a cargo de la empresa y 0,17% a cargo del trabajador.

2028: subirá al 1,10%, con un 0,92% para la empresa y 0,18% para los empleados.

2029: la cotización alcanzará el 1,20%, repartido en 1% para la empresa y 0,20% para el trabajador.

2030 a 2050: durante este periodo, el porcentaje se mantendrá en 1,20%, pero con una distribución de 0,6% para las empresas y 0,6% para los trabajadores.

Excepciones

La norma establece algunas excepciones a la obligación de cotizar al MEI. Por ejemplo, los jubilados que sigan trabajando (jubilación activa) están exentos de este pago adicional. Asimismo, aquellos trabajadores en programas de formación o con contratos de prácticas también quedan exentos de hacer esta aportación.

Por otro lado, los trabajadores que sólo cotizan por contingencias profesionales (es decir, aquellos que no cotizan por jubilación) tampoco tienen que aportar al MEI. Esta excepción se aplica principalmente a ciertos colectivos específicos, como trabajadores autónomos o aquellos en situaciones laborales excepcionales.

Sostenibilidad del sistema de pensiones

En la próxima década, se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 1.826.197 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, pero esta cifra está muy lejos de las 5.318.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group explica que «en un país con un acusado déficit de relevo generacional, apostar por el talento sénior no es una opción, sino una necesidad. Discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35 % de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado. En este sentido, retener o reenganchar a los profesionales mayores de 50 años no sólo amplía la base de talento disponible y mejora la relación entre jubilaciones y nuevas incorporaciones, sino que ayuda a sostener la productividad y a facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones».