Banco Sabadell descarta repercusiones para la banca española por la tormenta financiera

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha descartado este miércoles que las turbulencias financieras provocadas por la quiebra del Silicon Valley Bank y poco después por el rescate de Credit Suisse generen «repercusiones posteriores» para la banca española y, en particular, para el Banco Sabadell.

Así lo ha dicho en un encuentro con periodistas con motivo de la Junta General de Accionistas de Banco Sabadell, que se celebra mañana en Alicante. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha subrayado que la entidad «no tiene exposición a Credit Suisse» y ha apuntado que Banco Sabadell no tiene tampoco necesidad de emitir deuda de tipo AT1 -para reforzar su colchón de capital- hasta 2026.

Oliu ha asegurado que la banca española y la banca europea «no tienen razones de fondo para temer nada» de estas turbulencias financieras, porque la situación de las entidades no tiene «nada que ver» en términos de solvencia y de riesgos con las de 2008 o 2012, ha remarcado. «No tiene ningún sentido pensar en ninguna repercusión posterior -de esta tormenta financiera- para la banca española», ha considerado Oliu.

Asimismo, Oliu también ha argumentado que tampoco la cartera de deuda supone un problema para los bancos españoles y ha añadido que, en el caso del Sabadell, representa un 11%. Por su parte, González-Bueno ha comentado en esa línea que más del 60% de los depósitos de Banco Sabadell está cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Opinión del BCE

El presidente de Banco Santander ha elogiado la actuación del BCE frente a los problemas de Credit Suisse y ha celebrado que se respete el esquema de resolución bancaria establecido y la prelación actual en la asunción de pérdidas. «Desde el inicio de esta crisis la reacción del BCE ha sido muy positiva», ha resaltado Oliu, que también ha celebrado que se siga permitiendo el pago de dividendos a los bancos europeos.

Ayer y hoy los mercados han recuperado la calma, aunque la semana pasada las entidades financieras españolas sufrieron algunos días profundas caídas en bolsa.

Precisamente ayer el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, aseguró que las turbulencias registradas estas últimas semanas en el sistema financiero de Estados Unidos (EEUU) no son «directamente extrapolables» a los principales bancos de la eurozona, que tienen un modelo de negocio más diversificado y mejor posición de liquidez.

Sede de Sabadell

Por otro lado, Oliu ha dicho que «todavía no se han dado las condiciones» para que la entidad se plantee retornar su sede social desde Alicante, adonde se mudó en 2017, hasta Sabadell.

«Este asunto no está encima de la mesa. No es un tema que se haya planteado ni lo tenemos en agenda», ha asegurado Oliu, que ha añadido posteriormente: «No sé cuales son las condiciones (para un eventual regreso), pero todavía no se han dado».