El Banco de España avisa: no hagas esto si no quieres que te corten la luz o el agua

El Banco de España realiza con frecuencia recomendaciones a los ciudadanos para que sepan llevar sus finanzas con total seguridad, en muchos aspectos que pueden afectar diariamente, como detectar dinero en efectivo falso, elegir claves para las cuentas o devolver recibos, entre otros. Te contamos el serio aviso del Banco de España sobre algo que muchos hacen pero que puede hacer que te corten la luz o el agua… ¡no te arriesgues!.

Devolver recibos puede meterte en un problema

Es habitual que cualquier persona tenga domiciliados diferentes servicios o recibos en la cuenta bancaria, sobre todo de los suministros y servicios que se disfrutan en el hogar, como la luz, el agua, el teléfono, el gas, etc. Aunque todos estos recibos se pueden pagar por ventanilla, internet o teléfono al recibir la factura, la gran mayoría de los ciudadanos los tienen domiciliados ya que resulta mucho más cómodo y no hay que estar pendiente de recibir las facturas para pagarlas, se cobran directamente de la cuenta.

Con respecto a este tema, el Banco de España ha lanzado un importante aviso en el caso de que quieras devolver recibos por algún motivo en cualquier momento. En primer lugar, es totalmente legal y está permitido devolver un recibo, de hecho, cualquier recibo que se pasa por la cuenta puedes ir a ese movimiento y entre las opciones te saldrá la de devolverlo… pero ten mucho cuidado al hacerlo.

Cuando vas a devolver recibos, por ejemplo el de la luz o el agua, tienes que explicar el motivo por el que lo haces, de lo contrario puedes tener un problema. Si lo quieres devolver porque la cantidad es errónea, lo más recomendable es llamar al proveedor en cuestión, cuando compruebe el error te dirá que no devuelvas el recibo y te descontarán la diferencia en la siguiente factura. Si no es una diferencia de mucho dinero, es la mejor opción, pero si es una diferencia de cientos de euros lo mejor es reclamar la devolución total y no en las siguientes facturas.

Por otro lado, si lo quieres devolver por falta de liquidez, por ejemplo, y prefieres pagarlo más adelante, que sepas que no es una explicación aceptable y el proveedor te puede cortar el servicio. Si el proveedor recibe la notificación de que has devuelto el recibo y no hay ningún error que lo haya podido motivar, lo más habitual es que se te corte el servicio hasta que lo pagues, por lo que mucho cuidado con hacerlo sin dar una explicación merecedora de esa devolución.