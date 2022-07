La banca vive en una volatilidad extrema en Bolsa porque los inversores sólo miran al corto plazo

El desempeño bursátil de los valores bancarios del Ibex 35 esta semana es el último ejemplo de cómo los inversores desarrollan en la actualidad una estrategia cortoplacista. La alta incertidumbre que continúa en los mercados lleva a los inversores a deshacer sus posiciones con rapidez en cuanto logran algo de rentabilidad en el más corto plazo.

Las acciones de los bancos del Ibex 35 se dispararon el martes tras publicar Reuters que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) discutiría en su reunión la posibilidad de subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, frente al ascenso de 25 puntos básicos anunciado en junio. La posibilidad, que al final se hizo real, se tradujo en un espaldarazo para el sector en Bolsa pues una subida del dinero se traduce en una mayor rentabilidad para los bancos.

Los títulos de CaixaBank fueron los que más subieron en el día, el 7,22%. La alegría duró una sesión. El miércoles el sector protagonizo la mayor caída del Ibex 35, sin ningún catalizador que justificase las ventas. Pura recogida de beneficios. Las acciones bancarias perdieron un 2% de media en la jornada.

El jueves era el día clave y el BCE subió al 0,5% los tipos de interés y los bancos lo celebraron con ascensos de más del 6%, pero la alegría apenas duró y los títulos se desinflaron. Incluso Banco Santander terminó la sesión en negativo con un retroceso del 0,3%. Bien es cierto que Bankinter fue el componente del selectivo que más avanzó en la sesión, el 5,59%, pero aupado principalmente por los resultados del primer semestre que presentó antes de la apertura del Ibex 35. La última sesión de la semana se cerró con la banca como el peor sector del Ibex 35 y Bankinter con la mayor caída del día borrando las ganancias conseguidas con los resultados.

“Los bandazos son constantes, no hay forma de sacar un análisis claro del comportamiento de los inversores más allá de que no aguantan las posiciones a largo plazo y buscan el rápido beneficio”, explica la analista del sector financiero en Renta 4 Banco, Nuria Álvarez. El bróker londinense IG confirma esta tesitura de rápidas recogidas de beneficios. “Los inversores no quieren posicionarse a largo plazo hasta no tener una mayor visibilidad, la situación es claramente errática y se está haciendo trading de corto plazo generalmente”, comenta Sergio Ávila, uno de sus analistas en España.

La directora regional del bróker eToro para Iberia y Latinoamérica, Tali Salomon, señala que los inversores minoristas españoles “se mantienen cautos respecto a la volatilidad del mercado” y que, según su estudio ‘El pulso del inversor minorista’, solo el 12% de sus clientes encuestados opta por inversiones en valores españoles. En cambio, a cierre de junio, el 58% de los encuestados en España mantuvo sus posiciones, por un 33% que las incrementó y solo un 9% que decidió vender.

Por su parte, el analista Joaquín Robles, del bróker XTB, cree que “la Bolsa española, al igual que el resto de los mercados, está expuesta a una enorme volatilidad. Las variaciones intradiarias responden a la gran diversidad de opiniones entre los inversores. Ante este entorno todavía es más difícil realizar una valoración, ya que no hay claridad”, considera. Además, resta algo de importancia a la volatilidad del Ibex 35 y la aleja de posibles movimientos puramente especulativos.