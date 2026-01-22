El aviso de Pablo Ródenas, abogado, sobre las herencias: «Si se pone en plan diva…»

El abogado Pablo Ródenas ha desvelado un truco legal para desbloquear las herencias en las que uno de los herederos se niega a firmar ante notario. Este experto en la materia ha publicado un vídeo viral en las redes sociales en el que ha explicado esta situación y ha dado las claves para hacer que una de las personas que recibe la herencia la acabe aceptando. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este abogado sobre los problemas que surgen en las herencias tras el fallecimiento del testador.

El tema de las herencias siempre está en el foco de la noticia, ya sea por el impuesto de sucesiones y donaciones o simplemente por el conflicto que causa entre los herederos recibir unos bienes, dinero o deudas del testador tras su fallecimiento. El abogado Pablo Ródenas ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha tocado uno de los temas que más controversia causan: los casos de bloqueo de herencias porque uno de los herederos se niega a firmar.

«Si un heredero se niega a firmar la herencia, hay formas de hacer que mueva ficha», comienza diciendo en el vídeo, que cuenta con miles de reproducciones y en el que desvela un truco legal para que el heredero «desaparecido» se vea obligado a ser partícipe de la herencia y todos los herederos se puedan repartir lo más rápido posible los bienes de la persona fallecida.

El consejo de un abogado sobre las herencias

«Si tienes un familiar que, por rencores de hace 30 años o por puro drama o simplemente porque disfruta fastidiando, se niega a aceptar o rechazar la herencia, tranquilo. Se puede hacer que espabile», comienza diciendo este abogado en el vídeo publicado en la red social TikTok.

Pablo Ródenas también deja claro en su argumentación que «la herencia no es un bufet libre, no puedes elegir lo que te gusta y dejar lo que no». «Si un heredero se pone en modo diva y decide no firmar, se puede desbloquear la situación con un truquito legal llamado interpelación notarial», desvela este experto en la materia antes de explicar en qué consiste este truco para que uno de los herederos acabe aceptando la herencia.

En caso de que esto suceda entre un grupo de herederos, este abogado deja claro que hay que ir al notario y «pides que le mande un aviso oficial al heredero ‘desaparecido’». «En este caso tiene 30 días para decidirse: o acepta o renuncia o se come las deudas si la herencia viene con sorpresa», avisa sobre este truco legal para forzar a que uno de los herederos tome una decisión con respecto a la herencia.

Pablo Ródenas también habla del caso en el que este heredero siga sin firmar. «¿Sí sigue sin firmar? La herencia se le adjudica automáticamente», cuenta. Si hay más deudas que vienen, pues enhorabuena. Ya sabemos quién va a pagar la fiesta», dice en su vídeo. «Si el reparto se complica, olvídate de juicios eternos y peleas familiares. El notario puede nombrar un contador-partidor que arregle todo sin dramas. Así que ya sabes, si en tu familia hay un heredero que se cree intocable, pásale este dato y verás cómo le entran ganas de firmar», finaliza este abogado sobre los casos en los que se pueden complicar las herencias.