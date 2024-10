Aviso de la OCU: lo que tienes que saber del dinero en efectivo para no tener serios «problemas»

En tiempos de incertidumbre económica, el manejo adecuado del dinero en efectivo y los ahorros en cuentas bancarias es crucial para asegurar la estabilidad financiera. Los gastos mensuales, como el alquiler, las facturas y el mantenimiento del coche, dejan a muchas personas con poco margen de ahorro; sin embargo, aquellos que logran guardar un pequeño porcentaje de sus ingresos pueden enfrentarse a riesgos si no administran adecuadamente sus fondos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre la importancia de establecer límites seguros en las cantidades almacenadas en los bancos, evitando posibles pérdidas en caso de que la entidad financiera enfrente dificultades. Toma nota entonces, porque esta es la cantidad de dinero que debes tener en el banco para no tener problemas según la OCU.

Para quienes buscan tener un buen «colchón» de dinero y más en el caso de que vaya destinado a cubrir cualquier emergencia, parece lógico acumular todo lo posible en la cuenta, especialmente para estar preparados ante la pérdida de empleo o gastos imprevistos. Sin embargo, la OCU insiste en que acumular grandes cantidades de dinero en una cuenta corriente no siempre es la mejor estrategia. La organización explica que el Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta un límite de 100.000 euros por entidad y titular, lo cual debe considerarse al planificar nuestras finanzas para no superar este umbral de protección. De hecho, la OCU recomienda que si tienes mucho dinero, lo mejor es distribuir los ahorros en diversas instituciones y advierte que, para quienes aún no llegan a esa cifra, es prudente mantener en la cuenta corriente sólo el equivalente a tres meses de sueldo. Esto permitirá cubrir imprevistos sin acumular un saldo elevado que, en muchos casos, no genera intereses y puede estar expuesto a comisiones y otras condiciones bancarias desfavorables.

Aviso de la OCU sobre el dinero

Para la mayoría de personas, la cuenta corriente es el instrumento básico para administrar el dinero del día a día, desde el ingreso de nuestro sueldo hasta el pago de facturas domiciliadas. No obstante, tener un saldo elevado en esta cuenta no siempre es ventajoso, ya que la mayoría de entidades bancarias no ofrecen intereses por el dinero almacenado. Y por otro lado, tener poco dinero tampoco es recomendable ya que cualquier cobro o cargo imprevisto puede hacer que esa cuenta quede en saldo negativo y con ello, que el banco nos acabe cobrando un recargo por esos «números rojos» o por tener la cuenta en descubierto.

Lo mejor es tener siempre dinero que nos de para cubrir pagos, gastos y también imprevistos. ¿ Y cómo se traduce eso?, pues la OCU recomienda que el máximo que deberíamos acumular es una cantidad que sea similar a nuestro sueldo multiplicado por dos o como mucho, por tres. Esto asegura la disponibilidad de fondos para gastos urgentes y evita problemas de liquidez o comisiones inesperadas. De igual manera, esta práctica permite gestionar el flujo de dinero de manera efectiva sin depender exclusivamente del banco para cada imprevisto.

El límite de los 100.000 euros: protección ante riesgos financieros

Si bien muchas personas aspiran a acumular una gran cantidad en sus cuentas bancarias, la OCU advierte que esto puede ser un riesgo en ciertas circunstancias. En la zona euro, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre solo hasta 100.000 euros por entidad y titular en caso de quiebra del banco. Por lo tanto, quienes cuentan con una cantidad superior deberían considerar la opción de dividir sus ahorros en diferentes entidades, maximizando así su protección y seguridad financiera.

Este límite permite resguardar los fondos en caso de problemas financieros en el banco, por lo que es aconsejable evaluar cuidadosamente dónde almacenar el dinero. Los ahorros a corto plazo, o aquellos que puedan necesitarse en un plazo máximo de 12 meses, pueden resguardarse en un depósito a plazo fijo, aunque deben conocerse las posibles restricciones de cancelación anticipada, que podrían anular los beneficios acumulados. Para inversiones a largo plazo, la OCU sugiere considerar instrumentos financieros con una mayor rentabilidad potencial, entendiendo que también puede haber riesgo de pérdidas.

¿Cómo gestionar los ahorros de forma segura y efectiva?

Para quienes han logrado ahorrar una cantidad significativa, la OCU propone alternativas de inversión seguras y accesibles que minimicen el riesgo y ofrezcan cierto nivel de rentabilidad. Entre ellas, los depósitos a plazo fijo representan una opción conservadora y a corto plazo, en los cuales el dinero se mantiene seguro y accesible en un periodo determinado.

Por otra parte, las inversiones a largo plazo, con un horizonte de cinco a diez años, ofrecen mayores beneficios potenciales, aunque suponen riesgos que cada persona debe evaluar de acuerdo a su perfil financiero. La OCU anima a las personas interesadas en esta clase de inversiones a informarse mediante servicios de asesoramiento financiero independientes que analicen las mejores opciones disponibles para cada perfil de riesgo.

En definitiva, construir un «colchón» financiero que permita hacer frente a imprevistos y cumplir objetivos a largo plazo es fundamental para una estabilidad económica. La OCU recuerda que el ahorro proporciona no sólo seguridad frente a situaciones como la jubilación o gastos inesperados, sino también flexibilidad para aprovechar oportunidades o evitar recurrir a créditos o préstamos de alto interés en momentos de necesidad. Sin embargo, insiste en que gestionar estos fondos de manera prudente es la clave para evitar riesgos innecesarios.