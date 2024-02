El aviso del Banco de España sobre el dinero que podrás salvar si quiebra tu banco

En el escenario hipotético y preocupante de una quiebra bancaria, surgen preguntas cruciales acerca de la seguridad de nuestros ahorros e inversiones. Ante esta incertidumbre, el Banco de España ha abordado estas inquietudes mediante una publicación en su blog, enfocándose en la importancia de conocer si el banco en cuestión está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Según la entidad, «un elemento importante a la hora de decidir en qué depósitos guardamos nuestros ahorros es conocer cuáles de ellos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que algunos tipos de depósitos no cuentan con esta garantía».

Para entender completamente la relevancia del FGD, es necesario ahondar en su naturaleza y funciones. La propia descripción del Fondo de Garantía de Depósitos en su página web establece que su objetivo principal es «garantizar los depósitos de los clientes de las entidades de crédito adheridas conforme a lo establecido en la normativa, proporcionándoles mayor seguridad, protección y tranquilidad, contribuyendo así a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto».

La creación del FGD se encuentra detallada en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, que le otorga personalidad jurídica propia y establece la obligatoriedad de participación para todas las entidades de crédito, excluyendo solo a los establecimientos financieros de crédito y al Instituto de Crédito Oficial.

En términos de financiamiento, el Fondo de Garantía de Depósitos opera mediante aportaciones anuales obligatorias de las entidades adheridas. Estas aportaciones tienen un límite máximo del 2 por mil de los depósitos cubiertos por la garantía, dependiendo de la tipología de las entidades de crédito. En circunstancias excepcionales, solo si el patrimonio no comprometido del Fondo arrojara cifras negativas, la Comisión Gestora del Fondo podría decretar el pago de derramas por parte de sus miembros.

Cuánto me devuelven si quiebra el banco

La cuestión esencial para el ciudadano preocupado por la seguridad de sus fondos radica en el monto que el FGD puede cubrir en caso de quiebra bancaria. El artículo 10 del Real Decreto-ley que regula el funcionamiento del fondo establece que «el importe garantizado de los depósitos tendrá como límite la cuantía de 100.000 euros o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos de cambio correspondiente, conforme todo ello a los términos previstos reglamentariamente».

Este límite de 100.000 euros es crucial para comprender la función del FGD. Representa el importe máximo garantizado por el Fondo en caso de quiebra de una entidad bancaria. Es esencial destacar que este límite se aplica por depositante y entidad, lo que significa que si un individuo tiene depósitos en varias entidades bancarias, cada uno de esos depósitos estará protegido hasta el límite de 100.000 euros.

La tipología de las entidades de crédito también influye en el cálculo de las aportaciones anuales al Fondo. Este enfoque diferenciado reconoce las diferentes características y riesgos asociados con cada tipo de entidad, asegurando una contribución equitativa al Fondo.

Además de las aportaciones anuales, el FGD puede recurrir a las derramas en circunstancias excepcionales. Las derramas son pagos adicionales que los miembros del Fondo pueden estar obligados a realizar en el caso de que el patrimonio no comprometido del Fondo sea insuficiente para cubrir las garantías. La Comisión Gestora del Fondo tiene la autoridad de decidir cuándo y en qué medida se deben aplicar estas derramas, garantizando así la capacidad del Fondo para cumplir con sus responsabilidades incluso en situaciones financieras desafiantes.

La independencia jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos es una característica distintiva. Esta autonomía le confiere la capacidad de tomar decisiones de manera objetiva y al margen de presiones externas. La estructura legal del FGD, consagrada en el Real Decreto-ley 16/2011, garantiza su funcionamiento transparente y su capacidad para cumplir con su mandato de proteger los depósitos de los clientes.

Es esencial entender que el FGD no cubre todos los tipos de depósitos de manera indiscriminada. Algunos tipos de depósitos, como los depósitos interbancarios y los depósitos de entidades financieras, no están incluidos en la garantía del Fondo. Por lo tanto, es crucial que los depositantes estén informados sobre qué tipos de depósitos están cubiertos y cuáles no al tomar decisiones sobre dónde resguardar sus ahorros.

Funciones del FDG

La función del FGD va más allá de proporcionar una red de seguridad financiera para los depositantes individuales. Contribuye activamente a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Al garantizar la devolución de los depósitos en caso de quiebra, el Fondo reduce la probabilidad de una retirada masiva de fondos por parte de los depositantes, lo que podría tener consecuencias sistémicas.

La confianza en el sistema financiero es fundamental para su correcto funcionamiento. La existencia del Fondo de Garantía de Depósitos refuerza esta confianza al ofrecer una garantía tangible a los depositantes. Este respaldo contribuye a mantener la estabilidad y la solidez del sistema financiero, incluso en tiempos de incertidumbre económica.

El límite de 100.000 euros por depositante y entidad no implica que cualquier cantidad superior a esta cifra se pierda irremediablemente en caso de quiebra. Este límite establece la cantidad máxima garantizada por el FGD. Si un depositante tiene más de 100.000 euros en una entidad bancaria y esa entidad experimenta una quiebra, la cantidad que exceda el límite podría estar en riesgo.

Es aconsejable que los depositantes estén al tanto de este límite y consideren distribuir sus ahorros en varias entidades si superan el límite garantizado. Esta medida puede ayudar a mitigar el riesgo y garantizar que una mayor cantidad de fondos esté protegida en caso de dificultades financieras de una entidad específica.