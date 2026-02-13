Los autónomos pagan hasta 14 puntos porcentuales más de impuestos a Hacienda que las grandes empresas si se tiene en cuenta el tipo medio efectivo, según ha desvelado este viernes la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En concreto, la organización ha denunciado la brecha fiscal y considera que «consolida una desigualdad en el esfuerzo tributario que penaliza a los pequeños negocios».

El cálculo es sencillo de hacer, pues los autónomos deben pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un sistema progresivo, mientras que las compañías grandes abonan el Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo nominal del 25% que se reduce significativamente mediante deducciones fiscales.

Es decir, el sistema fiscal provoca que, al final, los autónomos tengan que pagar más impuestos a Hacienda. Para demostrarlo, UPTA ha puesto el ejemplo de un trabajador autónomo persona física que tributa por tramos progresivos en el IRPF, con un rendimiento neto anual de 25.000 euros.

En ese caso, el afectado tendría que tributar al 19% los primeros 12.450 euros, mientras que 7.750 euros tributarían al 24% y 4.800 euros lo harían al 30%, resultando el importe a pagar a Hacienda de 5.665,5 euros, con un tipo medio efectivo del 22,6% (porcentaje de la cuota sobre la base).

«Es decir, un autónomo con ingresos medios destina prácticamente uno de cada cuatro euros de su beneficio al pago del IRPF. Si el rendimiento se sitúa en torno a los 30.000 euros anuales, el tipo medio efectivo se aproxima al 23-24%, consolidando una presión fiscal significativa para actividades económicas de pequeña dimensión», denuncia UPTA.

Los impuestos de los autónomos

Sin embargo, las empresas van por otra vía. El tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25%, pero la aplicación de deducciones por I+D+i, las amortizaciones aceleradas, la compensación de pérdidas, la doble imposición y los demás incentivos fiscales hacen que el tipo efectivo real de los grandes grupos empresariales se sitúe en entornos del 10-12% sobre resultado contable.

Para la organización de autónomos, «esta diferencia pone de manifiesto una desigualdad estructural en la distribución del esfuerzo fiscal». Por ello, UPTA reclama al Gobierno de Sánchez una reforma fiscal estructural que reduzca el tipo medio efectivo que soportan los trabajadores autónomos.

Además, los representantes de los trabajadores por cuenta propia han exigido al Ejecutivo socialista que revise el sistema de deducciones aplicable a los grandes grupos empresariales y garantice un reparto más equitativo del esfuerzo tributario.

«No podemos admitir que quienes desarrollan pequeñas actividades económicas soporten un tipo medio efectivo del 23%, mientras que grandes grupos empresariales puedan reducir su tributación real a cifras cercanas al 10%. Esta brecha fiscal castiga al pequeño negocio; la equidad tributaria es un principio básico de justicia económica», ha lamentado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.