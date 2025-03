Atención a los jubilados: tienes hasta abril para no perder tu pensión

Los jubilados que residen fuera de España deben cumplir con un trámite esencial para seguir recibiendo su pensión durante el año 2025: la «fe de vida». Este documento es obligatorio para aquellos que perciben pensiones contributivas y deben presentarlo antes del 31 de marzo de 2025. El objetivo principal de la fe de vida es acreditar que el beneficiario sigue vivo, lo que garantiza su derecho a continuar recibiendo la pensión de jubilación. Este proceso es crucial para evitar la suspensión de la prestación, que se otorga a aquellos que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social.

Para facilitar este trámite, la Seguridad Social ha habilitado diversas opciones, incluyendo la aplicación móvil «VIVESS», que utiliza tecnología de reconocimiento biométrico facial. Esta herramienta permite a los beneficiarios realizar el trámite sin necesidad de desplazarse, agilizando el proceso. Es importante destacar que si no se presenta la fe de vida a tiempo, los pagos se pueden suspender, pero la pensión se restaurará en un plazo máximo de 90 días una vez se entregue la documentación requerida.

La importancia del documento de fe de vida

El documento de fe de vida es una prueba formal que garantiza que la persona que recibe la pensión sigue viva, lo que permite continuar con la recepción de la prestación. Para aquellos que residen en el extranjero, la Administración exige que se presente este documento a lo largo del primer trimestre de cada año. Si el pensionista no lo entrega a tiempo, podría dejar de percibir su pensión, aunque esta suspensión no es definitiva.

En caso de que se presente el documento después de la fecha límite, los pagos se restaurarán dentro de los siguientes 90 días, siempre y cuando la documentación se presente correctamente. La razón por la que este trámite es tan importante tiene que ver con las medidas de control de la Seguridad Social, las cuales buscan garantizar que los recursos destinados a los jubilados y pensionistas se distribuyan de manera justa.

Los pensionistas que viven fuera de España tienen varias formas de presentar la fe de vida. Además de la opción tradicional de acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en España o en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero, ahora también tienen la posibilidad de usar la aplicación móvil «VIVESS». Esta herramienta digital se ha desarrollado para agilizar el proceso, permitiendo que los beneficiarios usen su teléfono móvil para completar la acreditación biométrica de su identidad y enviar la documentación de manera instantánea.

El uso de esta aplicación es una de las maneras más cómodas y rápidas para que los pensionistas residentes en el extranjero puedan cumplir con la obligación de presentar la fe de vida. Sólo necesitan un teléfono y la aplicación descargada, lo que les permite evitar desplazamientos y realizar el trámite desde su hogar. Una vez completado el proceso, recibirán una justificación inmediata, y la Seguridad Social confirmará la recepción de la documentación.

Declaración de rentas

Por otro lado, las prestaciones no contributivas son ayudas económicas que se otorgan a aquellos ciudadanos que no tienen suficientes recursos para su subsistencia, incluso si nunca han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho el tiempo necesario para acceder a las pensiones contributivas. Estas prestaciones son fundamentales para aquellas personas que, debido a situaciones de jubilación o invalidez, necesitan apoyo económico para vivir.

De hecho, una de las fechas más importantes para los pensionistas en este contexto es el 31 de marzo de 2025, que marca la fecha límite para la presentación de la declaración anual de ingresos. Este trámite es obligatorio para que los pensionistas puedan seguir recibiendo sus pensiones no contributivas, ya que garantiza que sus ingresos se mantengan por debajo del límite establecido por la Seguridad Social, que es de 7.905,80 euros anuales.

Si el pensionista supera este límite de ingresos, la cantidad de la pensión se reajustará de acuerdo con su situación económica, lo que podría implicar una disminución de la cuantía que recibe. Para este 2025, las pensiones no contributivas tendrán un valor anual de 7.905,80 euros distribuidos en 14 pagas, lo que representa un aumento de 655,2 euros respecto al año pasado. Este aumento tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades básicas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica, ya que estas pensiones están destinadas a personas que no pueden acceder a pensiones contributivas debido a su falta de cotización.

Cabe mencionar que si la pensión se suspende y el trámite se realiza fuera de plazo, solo se podrá recuperar el pago de los últimos 90 días naturales desde la presentación de los documentos. Por ejemplo, si la pensión se suspende en marzo y los documentos se presentan en noviembre, sólo se podrán recuperar los pagos de los últimos tres meses. Después de realizarse la revisión anual, la Seguridad Social notificará cualquier cambio en la cuantía de la pensión antes del 31 de octubre.