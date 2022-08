¿Quién no quiere conseguir un producto gratuito? Es imposible resistirse a un premio y si es una bicicleta de casi 2.500 euros no hay quien diga que no. Los ciberdelincuentes lo saben y por ello, han suplantado la identidad de Decathlon para llegar a sus clientes con la estafa y fingir que regalan una VanMoof S3. No obstante, tienes que estar atento porque se trata de una nueva estafa que está provocando en caos.

Suplantan a Decathlon para una nueva estafa

Esta estafa tiene lugar a través del correo electrónico, los ciberdelicuentes envían un mensaje fraudulento haciéndose pasar por Decathlon. Para poder justificar el premio, se informa a las víctimas de que has sido escogidos para su ‘programa de fidelización gratuito’ de Decathlon. Siendo una marca con tanto renombre, no sorprende que tengan este tipo de programas, por ello, es más sencillo que los usuarios caigan en la trampa al recibir el correo, pero como asegura maldita.es, se trata de una gran estafa que nada tiene que ver con Decathlon, para quedarse con los datos personales de los usuarios.

Junto a este mensaje, donde se informa del premio, los atacantes incluyen un enlace a la supuesta página web del formulario. Tienen que rellenarlo para poder obtener la bicicleta totalmente gratis. No obstante, este sitio web no es la página oficial de Decathlon y los datos que se ponen en el formulario llegan directamente a los atacantes.

Aún con este, seguro que algunos usuarios empiezan a dudar y se dirigen a los buscadores para comprobar la página web. Cuando se busca desde Google, no hay resultados de la misma. Además, dentro del correo electrónico que les llega a los usuarios, vemos que al final aparece un mensaje en letra pequeña «Este sitio web no está afiliado ni respaldado por y no pretende representar o poseer cualquier de las marcas registradas, nombres comerciales o derechos asociados con cualquiera de los 173 productos que son propiedad de sus respectivos dueños que no poseen, respaldan ni promueven este sitio web».

Consejos para evitar ser víctima de estafas

¿Qué puedes hacer para evitar ser víctima de phishing? Si sigues estos consejos será más sencillo detectar y evitar las estafas que los ciberdelincuentes mueven a través de Internet. Es el caso de esta nueva estafa, donde los atacantes que suplantan la identidad de una gran marca como Decathlon.