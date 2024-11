Así es el paquete fiscal aprobado por el Gobierno en el Congreso

El Gobierno logra luz verde para su paquete fiscal, aunque queda descafeinado porque si suben los impuestos al diésel ni cambia el régimen para las socimis. Eso sí, la banca tendrá que hacer frente a un nuevo gravamen y se impone un mínimo obligatorio del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones.

¿En qué consiste el paquete fiscal?

Lo principal de esta reforma ha sido la creación de un impuesto a las grandes compañías que garantice que se paga el 15% de sus beneficios a nivel global. El Gobierno argumentaba que era imposición de Bruselas, pero la realidad es que el modo de hacerlo y la redacción del impuesto no debían ser necesariamente así.

Lo que el PSOE no ha conseguido introducir en la ley ha sido su intento de subir la fiscalidad al diésel, que se ha visto frustrado por el voto en contra de Podemos a última hora, que se ha sumado a PP, Vox y UPN. Tampoco han prosperado la enmienda socialista para subir los impuestos a las socimis -Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario-, a los pisos turísticos, a las primas de seguros privados sanitarios y a los bienes de lujo.

El gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar. Por otro lado, el tipo se eleva al 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros, tal como habían exigido los grupos de extrema izquierda. También habrá una subida del IRPF a las grandes rentas del ahorro.

El nuevo impuesto a la banca

Con este nuevo tramo, el Ejecutivo busca contentar a ERC, Bildu y BNG, así como al PNV y a Junts.

No obstante, todo depende de la decisión de Podemos. Si los de Ione Belarra deciden no apoyar la medida, el aumento del impuesto a la banca no saldrá adelante. Así, Belarra debe optar entre abstenerse en la votación sobre la reforma fiscal, con lo que saldría adelante, o dar un golpe encima de la mesa, votar no y reventar la baraja.

De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

La banca ya ha anunciado que recurrirá este impuesto.

Subida IRPF

La tributación de las rentas del capital en el IRPF subirá dos puntos a partir de los 300.000 euros. Todos los ingresos del ahorro que superen esa cuantía pasarán a tener un tipo del 30%.

Además, el Congreso ha introducido varios cambios legales para luchar contra el fraude en la venta de carburantes, especialmente para aquellos empresarios que lo venden a un precio inferior al de mercado. En concreto, se refuerza el registro de facturación de los operadores y se endurecen los controles para luchar contra un fraude que, según el Ejecutivo, está en el entorno de los 1.900 millones de euros anuales.

Bonificicaciones

El paquete fiscal que hoy se ha aprobado cuenta también con algunas bonificaciones fiscales que los grupos parlamentarios introdujeron a través de distintas enmiendas -en esa votación increíblemente absurda en la Comisión de Hacienda el pasado lunes-.

Así, hay bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos clubes deportivos que contraten entrenadores o monitores para formar a los menores de edad. Bonificación que no se aplicará a las entidades que tengan deportistas profesionales.