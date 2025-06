Así es cómo elige Hacienda a las personas que inspecciona: un técnico lo ha revelado

Todos hemos oído alguna vez historias sobre inspecciones de Hacienda, pero poco sabemos de los criterios que se siguen para llevar a cabo una de esas inspecciones. De hecho, ¿cómo sabe Hacienda a quién investigar y a quién no? Puede que pensemos que la Agencia Tributaria se fija en perfiles muy concretos, o puede que pensemos lo contrario y que casi lo hace por sorteo, pero lo cierto es que no es así del todo. Por primera vez, un experto ha explicado con claridad los criterios que se siguen para levantar la lupa fiscal sobre unos y no sobre otros.

Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ha revelado detalles fundamentales sobre este proceso en una reciente entrevista. Lo que cuenta resulta tan revelador como tranquilizador: no se trata de una persecución generalizada, sino de un sistema bien diseñado que busca detectar incoherencias entre lo que uno declara y lo que parece estar viviendo. Es decir, si hay algo que no cuadra (y hay pruebas), entonces se encienden las alarmas. Y es que detrás de las inspecciones de Hacienda hay adivinación, sino tecnología, análisis y mucha información cruzada. Lo que vemos en redes, lo que aparece en registros públicos y lo que comunican terceros puede pesar más de lo que imaginamos. Pero vayamos por partes.

¿Qué factores tiene en cuenta Hacienda? ¿Qué es exactamente un perfil de riesgo? ¿Y cómo se inicia una inspección? Te lo contamos, paso a paso, para entender cómo funciona esta maquinaria que a veces nos parece lejana, pero que nos vigila más de cerca de lo que creemos.

Cómo elige Hacienda a las personas que inspecciona

Lejos de parecer algo aleatorio, Hacienda no inspecciona al azar ni actúa movida por caprichos. Lo primero que hace es identificar lo que se conoce como perfiles de riesgo, un concepto que se refiere a todas aquellas personas que, por su actividad económica o su entorno, podrían estar cometiendo irregularidades. Carlos Cruzado lo explica así: se analiza a individuos que tienen relaciones empresariales o familiares complejas, o que muestran un nivel de vida que no se corresponde con los ingresos y patrimonio que declaran.

En otras palabras, si alguien declara 20.000 euros al año pero aparece en redes viajando constantemente, conduciendo coches de alta gama o comprando inmuebles sin hipotecas, eso llama la atención. No significa que esa persona esté cometiendo un delito, pero sí que podría haber una discrepancia entre lo que se declara y la realidad. Y eso es suficiente para que la Agencia Tributaria decida investigar más a fondo.

La información que lo revela todo

Lo más sorprendente (y quizás lo más inquietante) es el nivel de información que maneja Hacienda. Cruzado explica que la Agencia Tributaria recibe datos de múltiples fuentes: desde entidades financieras hasta registros públicos, pasando por redes sociales, portales inmobiliarios y hasta Google. Todo se cruza y se compara con lo que cada persona declara en sus impuestos.

Por ejemplo, si alguien figura como titular de varios vehículos de lujo, tiene propiedades a su nombre y además aparecen fotos suyas en yates o en hoteles de cinco estrellas, pero sus ingresos oficiales apenas alcanzan el salario mínimo, ese conjunto de señales puede despertar sospechas. Se trata de lo que Hacienda denomina signos externos de riqueza, uno de los criterios más vigilados según el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025.

En este plan, de hecho, se deja claro que se intensificará el control sobre los contribuyentes cuyo nivel de vida no encaje con lo que declaran. Se habla incluso de investigar el uso abusivo de sociedades instrumentales, préstamos ficticios o gastos personales camuflados como empresariales. Todo ello con el objetivo de evitar fraudes que, aunque puntuales, tienen un gran impacto en las arcas públicas.

Las denuncias también cuentan

Pero no todo parte de datos oficiales o rastreos automáticos. Hay otro elemento que puede poner en marcha una investigación: la denuncia ciudadana. Cruzado reconoce que Hacienda tiene un canal abierto en su página web para recibir información anónima sobre posibles fraudes. Ahora bien, no todo vale: una denuncia sin pruebas, sin documentación que la respalde, no suele prosperar.

¿Y quién denuncia? En muchos casos, personas muy cercanas al investigado: ex socios, vecinos, ex empleados o ex cónyuges. Gente que ha tenido acceso a información directa o sospecha que algo no encaja. Aunque pueda parecer un recurso extremo, desde Hacienda insisten en que este tipo de colaboraciones han permitido descubrir fraudes importantes, siempre que vengan acompañadas de datos concretos.

Eso sí, el propio presidente de Gestha aclara que este tipo de investigaciones son poco frecuentes. No se trata de un sistema en el que cualquiera pueda acabar inspeccionado por un comentario malicioso. Las denuncias son analizadas con rigor, y sólo se actúa cuando hay indicios razonables de que existe una infracción tributaria.