Ahora que comienzan los días de lluvia y de frío no hay nada mejor que quedarse en casa disfrutando del fin de semana. El otoño es la época perfecta para hacer planes en casa con amigos o con la familia, desde una cena temática hasta una tarde de cine con palomitas y chocolatinas incluidas, y es que no hay un mejor plan para un domingo por la tarde, ¿no crees? En Amazon saben que estos son los mejores planes para el fin de semana, especialmente para los días en los que fuera no deja de llover, de ahí a que haya rebajado uno de sus palomiteros más top durante este fin de semana.

Con el palomitero no tendrás que comprar palomitas, sino que podrás hacerlas en casa y tomarlas recién hechas. Además, al hacerlas en casa podemos controlar nosotros mismos la cantidad de sal que le ponemos, por lo que serán mucho más saludables.

El palomitero más top de Amazon en oferta

Esta máquina de hacer palomitas de Amazon tendrá un precio de 37,39 euros, un precio muy bueno para un palomitero de estas características. ¿Quieres saber qué caracteriza a este accesorio de cocina? Pues no te lo pierdas a continuación, te lo contamos.

Preparación más rápida : cuenta con una potencia de 800W, lo que hace que pueda preparar una mayor cantidad de palomitas en menos tiempo. Puede preparar 26 tazas (240ml por taza) en esta palomitera de Amazon.

: cuenta con una potencia de 800W, lo que hace que pueda preparar una mayor cantidad de palomitas en menos tiempo. Puede preparar 26 tazas (240ml por taza) en esta palomitera de Amazon. Fácil de limpiar y almacenar : la placa del palomitero es desmontable, por lo que es muy fácil de limpiar y de guardar. ¡Apenas ocupará espacio!

: la placa del palomitero es desmontable, por lo que es muy fácil de limpiar y de guardar. ¡Apenas ocupará espacio! Sin aceite : aunque puedes incluir una cucharadita de aceite para hacer las palomitas, no es necesario. Con este palomitero podrás añadir directamente las palomitas sin aceite y dejar que se hagan. Gracias a su potente motor, las palomitas se calentarán de manera uniforme y rápida para lograr que todas las palomitas estén crujientes, pero no quemadas. ¡Una auténtica maravilla!

: aunque puedes incluir una cucharadita de aceite para hacer las palomitas, no es necesario. Con este palomitero podrás añadir directamente las palomitas sin aceite y dejar que se hagan. Gracias a su potente motor, las palomitas se calentarán de manera uniforme y rápida para lograr que todas las palomitas estén crujientes, pero no quemadas. ¡Una auténtica maravilla! Multi-sabor : este palomitero tiene una característica muy especial y es que se le puede incluir cualquier tipo de especia en la bandeja para hornear, de ahí que podamos tomar palomitas con diferentes sabores. Se le puede añadir también mantequilla o azúcar para lograr palomitas dulces como las que podemos tomar en el cine.

: este palomitero tiene una característica muy especial y es que se le puede incluir cualquier tipo de especia en la bandeja para hornear, de ahí que podamos tomar palomitas con diferentes sabores. Se le puede añadir también mantequilla o azúcar para lograr palomitas dulces como las que podemos tomar en el cine. 2 años de garantía: lo mejor de este palomitero vendido en Amazon es que tiene el certificado CE, es decir, el certificado de calidad que garantiza que su funcionamiento y fiabilidad. Ofrecen 2 años de garantía, por lo que si tienes algún problema el servicio técnico lo arreglará.

¿Qué te parece este palomitero para ver películas o series durante todo el fin de semana en casa? Es la mejor opción para los días de frío que están por llegar. Reúne en casa a tu grupo de amigos y preparad palomitas para una noche de cine y diversión sin necesidad de salir a la calle a pasar frío.