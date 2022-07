El aparato milagroso para calmar las picaduras de mosquitos

Si hay algo que nos molesta muchísimo en verano son los mosquitos y en particular sus picaduras. A veces podemos evitar que entren en casa colocando mosquiteras o en la calle, aplicando alguna loción o spray que aleje a estos molestos insectos, pero cuando ya nos han picado, es bastante desagradable notar el picor constante y en ocasiones el dolor. Por suerte existe por fin un aparato milagroso para calmar las picaduras de mosquitos que no te creerás que sea posible pero que va a ser tu auténtica salvación durante las vacaciones.

El milagro anti mosquitos en Amazon

Si como muchas otras personas ya ha sufrido varias picaduras de mosquitos este verano, estarás harto del picor y las molestias que estas provocan, pero si deseas olvidarte de ellas para siempre nada como usar el aparato que ya se ha hecho viral y que puedes encontrar a la venta en Amazon.

Un aparato llamado «Bite Away» y que comercializa la empresa del mismo nombre. Se trata de un dispositivo electrónico que alivia al instante el dolor y el picor que sentimos tras la picada de los mosquitos, pero que resulta también efectivo ante la picadura de abejas, avispas, avispones y tábanos.

El dispositivo evita también que aparezca la hinchazón posterior a la picadura del insecto. Se ha probado dermatológicamente y no lleva sustancias químicas de modo que es también apto para embarazadas, personas alérgicas y niños a partir de los 12 años. En el caso de ser menores de esta edad se puede usar aunque siempre bajo supervisión de un adulto.

El uso de Bite Away es de lo más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocar el lápiz aplicador que tiene una superficie de cerámica sobre la picadura o mordedura. Si pulsamos una de las dos teclas, notaremos un intenso calor que alcanza los 51 ºC durante unos tres segundos (que es lo recomendado para el primer uso y para personas de piel sensible) y luego un alivio que hará que no sintamos dolor o picor. En el caso de que lo usemos regularmente podemos pulsar entonces la otra tecla o botón que tiene efecto por 5 segundos.

Gracias al efecto del calor durante el tiempo señalado, la picadura no se hinchará y además podremos olvidarnos de que nos pique y con ello que tengamos que estar rascándonos durante un buen rato.

No lo dudes porque se trata de la solución anti mosquitos más vendida en Amazon este verano. Su precio es de 24,95 euros y funciona con dos pilas AA LR6.