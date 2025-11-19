La Comisión Europea investiga si las tecnológicas Amazon y Microsoft deberían ser designadas como guardianes de acceso (gatekeepers, en la jerga comunitaria) a sus servicios de computación en la nube -Amazon Web Services y Microsoft Azure- y, por tanto, someterse a las reglas más estrictas de la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, desde Amazon se cree que al final la Comisión Europea acabará desistiendo de esta idea. Además, alertan desde la compañía que esta imposición supondría un problema de «aumento de costes a las empresas y una ralentización de la innovación».

«Estamos seguros de que cuando la Comisión Europea considere los hechos, reconocerá lo que todos vemos, que es que el sector de la computación en la nube es extremadamente dinámico, con empresas que disfrutan de mucha variedad de opciones, oportunidades de innovación sin precedentes y bajos costes, y que no vale la pena designar a los proveedores de la nube como guardianes por los riesgos de ralentizar la innovación o que aumenten los costes para las empresas».

Bruselas investiga a Amazon