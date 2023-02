Amazon enloquece a sus clientes con esta crema de pistacho que está de muerte

Los pistachos son uno de los frutos secos más consumidos en todo el mundo, riquísimos y con propiedades que son muy beneficiosas para la salud, por lo que su consumo es saludable, siempre y cuando sea en cantidades moderadas. Hoy te mostramos una crema de pistacho de Amazon que está arrasando en ventas gracias a que está increíblemente buena, tanto que se ha desatado una completa locura por conseguirla y se ha agotado ya varias veces.

Amazon ofrece en su sección de alimentación prácticamente cualquier producto que puedas encontrar en cualquier supermercado o tienda especializada en alimentación. Es importante destacar que, sabiendo que los productos de alimentación son tan sensibles a las diferentes condiciones ambientales, Amazon utiliza la paquetería adecuada para que se mantengan en las mejores condiciones hasta llegar a su destino.

La crema de pistacho de Amazon que tienes que probar

Se trata de la Protella Pistachio Bomb, una maravilla de crema elaborada con pistachos que en cuanto la pruebes se va a convertir en uno de tus productos favoritos, un puntazo que te va a flipar todos los sentidos y que querrás devorarla a cucharadas hasta terminarte el bote. Disponible en un envase de 200 gr, es una explosión de sabor que cuenta con un alto porcentaje de pistachos, presentes en un 70%, mientras que incluye también proteínas para proporcionarte un extra de energía.

Esta fantástica crema de pistacho de Amazon no contiene azúcares añadidos ni aceite de palma, lo cual sin duda resulta un gran punto a favor. Con un sabor claramente a pistachos, delicioso, tiene una textura cremosa que provoca multitud de sensaciones a cada bocado. Es importante destacar que su proceso de elaboración es 100% artesanal, y al no tener aceite de palma es mucho más saludable que otras que sí contienen ese ingrediente.

Se puede utilizar de diferentes maneras, por ejemplo para untar en pan gracias a su textura, ya que hace que sea muy fácil de untar, tanto en pan como en tortitas, crepes, etc. También puedes añadirla a batidos o yogures, o utilizarla como un ingrediente más para hacer tortitas, galletas, pasteles, crepes, bizcochos, etc. Es tan rica que incluso te encantará para tomarte una cucharada en cualquier momento que tengas prisa y necesites engañar a tu estómago si aún no es la hora de comer o no puedes hacerlo en ese momento.

Para que su conservación sea óptima es importante que esté siempre a 18-20 grados, con un máximo de 60% de humedad relativa.