Si eres aficionado a probar todo tipo de cervezas, quizás debas tomar nota de lo que ahora te contamos. En Lidl son muchas las cervezas que venden en sus supermercados, pero tal vez te hayas dado cuenta como en los últimas semanas ya no es posible encontrar una de sus novedades más recientes. Una cerveza que sacaron para sorprender a todos y que fue todo un éxito, pero que ha acabado siendo retirada debido a que podría ser un riesgo para la salud ¿Por qué motivo? Te lo explicamos a continuación y de qué modo Lidl acabó por retirar una de sus cervezas más vendidas.

Lidl retira su cerveza más vendida

Entre las muchas cervezas que son todo un éxito de ventas de Lidl, parece que una de las más originales ya no se puede comprar. De hecho se recomienda que si la tienes en casa, la lleves a tu supermercado Lidl más cercano y te devolverán el dinero ya que no es para nada aconsejable beberla.

La cerveza no es otra que la Camaro Cerveza Red del proveedor Brasserie Licorne SAS. En concreto el número de lote 244 parece ser el que se encuentre defectuoso, dado que por lo visto se informó que había un problema en su fabricación hasta el punto de que si se abre una de estas botellas, cabe la posibilidad de que se desprendiera una astilla de vidrio dentro y que se corriera el riesgo de ingerirla. Por este motivo tan peligroso, los lotes de la mencionada cerveza se acabaron retirando, pero también parece que Lidl ha dejado de vender dicha cerveza del todo aunque ya haya pasado algún tiempo desde la alerta.

Basta con dirigirse a cualquier supermercado de Lidl en busca de la cerveza Camaro Red, cuya particularidad es que tenía un ligero color rojo dado que su sabor mezcla la cerveza con el tequila, y encontrar bastantes dificultades para dar con ella. En la tienda online no está por ninguna parte y en el caso de que la encontremos es posible que no sea la misma cerveza o de hecho sea otra versión. De todos modos es mejor no «jugársela» si bien beber una cerveza que podría tener vidrio en su interior es todo un riesgo.

Por suerte, como decimos, es casi imposible que la podamos comprar pero en el caso de que veamos que todavía tenemos un lote de la cerveza Camaro Red en casa mejor no tomarla o como señalamos, llevarla a Lidl y te devolverán el dinero, sin que ni tan siquiera sea necesario que presentemos el ticket de compra.